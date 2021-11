El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, consideró que Pedro Castillo “no estaba preparado” para salir electo jefe de Estado, sin embargo, remarcó, se tiene que “unir esfuerzos” en aras de ayudar a las autoridades para “servir al bien común”.

“Es evidente que el profesor Pedro Castillo, como presidente de la República, no estaba preparado. Me imagino que no se imaginaba que al final él iba a ser elegido democráticamente en un proceso complicado, pero que los organismos electorales mantuvieron un nivel de credibilidad y respaldo mayoritario”, manifestó Barreto en diálogo con ATV.

Asimismo, destacó que el último proceso electoral fue respaldado por países y organismos multilaterales, como la OEA, frente a las denuncias por presuntas irregularidades.

“Países como Estados Unidos y otros indicaron que el proceso electoral con algunas irregularidades no afectaron la credibilidad de la elección. En ese sentido, tenemos que unir esfuerzos para ayudar a las autoridades a servir al bien común, no a una ideología ni a un grupo interesado”, aseveró el cardenal.

A poco de cumplir 100 días de Gobierno, la administración de Pedro Castillo ha afrontado diversas bajas, pues, este lunes 15, se confirmó la renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa tras el escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Desde que el mandatario asumió el poder, 10 ministros de Estado fueron retirados del cargo. Antes de Ayala Gonzales fue Luis Barranzuela, quien fue relevado en el cargo por Avelino Guillén como titular del Ministerio del Interior.

El mismo destino sufrieron Héctor Béjar (Cancillería), Íber Maraví (Trabajo), Juan Cadillo (Educación), Juan Carrasco (Interior), Yván Quispe (Producción), Iván Merino (Energía y Minas), Ciro Gálvez (Cultura) y Guido Bellido (Presidencia del Consejo de Ministros).

