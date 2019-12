El cardenal Pedro Barreto dijo que tiene mucha esperanza en que la gran mayoría de los candidatos que ingresen al nuevo Congreso no lo harán para “lucrar y servirse del cargo”, y pidió a la población elegir a personas que “dignifiquen de la política” y “busquen el bien común”.

“Creo que tenemos que tener muchas esperanzas porque son personas que se presentan nuevamente o por primera vez al Congreso. En este contexto yo estoy seguro de que la mayoría no va a entrar para lucrar, ni para servirse de ese cargo”, manifestó.

En Radio Nacional, el también arzobispo de Huancayo agregó que mantiene la esperanza de que los candidatos al Congreso para las elecciones de enero próximo “quieren hacer algo buen por el Perú”, sabiendo que su gestión será para un periodo corto de tiempo.

“Abrigo la esperanza de que esta elección de enero próximo sea una elección que marque una diferencia y, en ese sentido, habrá rostros nuevos en los cuales hay que confiar, hay rostros que han estado antes y debemos darle el beneficio de la duda”, aseveró.

Barreto dijo sentirse “abrumado” por las recientes revelaciones de los aportes de empresarios a la campaña de Keiko Fujimori y otros candidatos presidenciales en los comicios del 2011, pero consideró que este hecho permitirá “cerrar la herida”.

“He estado mes y medio fuera (...) y he llegado y me he sentido abrumado porque todavía están hablando de la campaña del 2011, que videos aquí y videos allá. Por un lado me siento mal, ya estamos hartos de videos, pero también es bueno que salga toda la pus porque no se puede cerrar una herida si todavía está la pus dentro”, anotó.