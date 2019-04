Cardenal Juan Luis Cipriani realiza misa de cuerpo presente en velorio de Alan García

Familiares y amigos participan de la misa de cuerpo presente de los restos del ex mandatario Alan García en la Casa del Pueblo, la cual fue dirigida por el cardenal Juan Luis Cipriani.

El cardenal pidió por el descanso de Alan García, y abrazó a los hijos, y a la ex primera dama Pilar Nores.

Ayer, el cardenal se pronunció sobre la muerte del líder aprista. "En estos momentos oscuros y difíciles de nuestra Patria elevo una oración por el descanso eterno del alma del Dr. Alan García y le pido a Dios de la Historia, lo acoja con su justicia misericordia. A su familia mis condolencias y oraciones. A los miembros del Partido Aprista, mi sentido pésame", señaló.

"La política no justifica nunca el odiar y destruir al contendor, buscando popularidad. La justicia no se apoya en usar y abusar de información no corroborada aún. La verdad y justicia deben proteger la honra y la dignidad de todas las personas, a las que todos tenemos derecho", opinó.