Mediante un video difundido en el portal Infocatólica y en redes sociales, el cardenal Juan Luis Cipriani se pronunció sobre la crisis política actual tras la disolución del Congreso, y pidió al presidente Martín Vizcarra que renuncie a su cargo.

“Recuerdo que hace poco,el presidente decía el 28 de julio que él se iba a su casa y que también los miembros del Congreso. Hoy se ha dado el primer paso. Él ha enviado al Congreso a su casa, ahora falta el segundo paso, si es que vamos por ese camino, que es un camino peligroso”, refirió el religioso.

“Se tienen que ir todos porque la corrupción no la va a combatir los que están comprometidos en la corrupción”, recalcó.

En otra parte del video, el cardenal indicó que “estamos viviendo en un golpe de Estado”, que quebrantaría en los derechos de los peruanos. “Empezaremos a ver la persecución, los abusos de violencia, el maltrato a la gente porque así funciona, cuando uno se siente maltratado la violencia surge. Un llamado a la paz y calma”.

Además consideró que no se debe calificar de corrupto a aquel que no está de acuerdo con el cierre del Congreso. "Mi llamado a que no se imponga un pensamiento único en el que todos los que no estamos con el cierre del Congreso somos corruptos. Estamos a tiempo, no dejemos que esta situación se agrave.

También pidió a las Fuerzas Armadas y la Policía que "no sean abusivos, no tienen que controlar la libertad de los ciudadanos”.