Esta es la cárcel y las condiciones en las que vivirá César Hinostroza en Madrid [VIDEO]

El Centro Penitenciario Soto del Real de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España , ubicado en el término municipal de Soto del Real, en Madrid, no es una prisión cualquiera.

Este establecimiento es conocido por albergar a diversas personalidades de la política española. Lista de 'ilustres' inquilinos a la que ahora pertenece el destituido juez César Hinostroza Pariachi, quien luego de fugar a Madrid, fue capturado por la autoridades españolas y recluido en este lugar mientras dure su proceso de extradición.

Soto del Real es una prisión relativamente nueva, se construyó en 1995, dedicada básicamente a presos preventivos y que por su cercanía a los principales juzgados madrileños, es considerada como la primera opción. Es una de las siete que hay en Madrid y desde la capital española toma aproximadamente una hora en llegar por vía terrestre.

Este es un reclusorio que cuenta con 17 módulos distribuidos de acuerdo a la peligrosidad de los reos, que en su mayoría purga condenas por delitos de corrupción.

CONDICIONES CARCELARIAS



Esta es una de las llamadas 'macrocárceles' construidas en la década de los 90 y cuentan con toda clase de equipamientos y comodidades para su distinguidos inquilinos. Uno de los más famosos en pasar por sus celdas fue el ex senador, ex tesorero del Partido Popular (PP) y cercano al ex presidente Mariano Rajoy, Luis Bárcenas.

"Entran con un halo de importancia, porque han salido en todos los medios y son bien aceptados. Son de este calibre, como Bárcenas, y los meten en módulos suaves donde no van a tener ni un problema", refirió Jorge de la Hidalga, asesor en temática penitenciaria y editor del portal Infoprisión a laSexta Noticias en un reportaje en 2015.

Esta es la cárcel y las condiciones en las que vivirá César Hinostroza en Madrid. (YouTube/laSexta Noticias)

Jorge de la Hidalga revela también que en las celdas tiene dos literas sencillas a manera de camarote, una mesa y existe una corta lista con los artículos que se pueden comprar entre los que se incluye una radio y un tipo específico de televisor y nada más.

PRESO EN EL EXTRANJERO



Ahora, y luego de su reciente captura, César Hinostroza albergará una de estas celdas. Reacio a declarar en todo momento, Adrián Gonzales, el abogado español del ex juez peruano, solo se limitó a señalar que aún no se ha realizado el procedimiento judicial de clasificación dentro de la cárcel.

El exmagistrado fue conducido a esta cárcel madrileña después de que el juez español José de la Mata le enviara a prisión preventiva y sin fianza, tras ser arrestado en virtud de una orden de detención.