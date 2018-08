'Caracol' se jactaba de sus relaciones con el gobierno de Humala

La sentencia del Poder Judicial contra cuatro ex funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la ex carcelación anticipada del narcotraficante Gerson Gálvez Calle, alias 'Caracol', abre más aristas sobre el poder que ostentaba este presidiario.

La investigación de la Fiscalía tuvo en cuenta una serie de interceptaciones telefónicas legales realizadas por el Grupo constelación de la Policía Nacional. El programa Reporte semanal difundió parte de esos audios para mostrar el nivel de negociaciones de 'Caracol'.

La grabaciones corresponden a julio del 2014. En ese entonces, 'Caracol' estaba recluido en el penal Sarita Colonia, donde mantenía su centro de poder. Por ello, Gálvez intentaba de todas formas que no lo trasladen a otro penal.

En el audio, 'Caracol' habla con un hombre llamado Fernando, que sería un funcionario de uno de los ministerios del gobierno de Ollanta Humala. “Ya me aburrí de gastar mi poca plata con ellos por quedarme acá. Yo no tengo ningún problema, señor Fernando. Yo ya les di hasta demás. Ya tampoco me van a sacar más. Ya no me van a sacar jugo de donde no hay”, dice molesto el narcotraficante.

Incluso, en otro momento, 'Caracol' se jacta de tener influencia con el propio ex presidente Humala. “Y yo tengo un arma muy grande y letal; porque cuando yo le dije a Cabanillas: ‘le voy a decir a Paolo para que llame a Humala’. Cabanillas me dijo, ‘no, no hagas eso’, ¿por qué? Porque Humala los llamaría y los apagaría”, señala.

Entre los condenados por la temprana excarcelación de 'Caracol' se encuentran Julio Magán, ex vicepresidente del INPE; Luis Flores, ex director de Sarita Colonia; Álvaro Obregón, ex director del penal; y Cristian Benavides, ex subdirector de registro penitenciario. En octubre del 2014, Gálvez consiguió salir en libertad, cuatro años antes de cumplir todo el periodo de condena.