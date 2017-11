Capitán ‘Escorpio’: “El ‘Capitán Carlos’ es Ollanta Humala Tasso”

Pese a que el ex presidente Ollanta Humala negó en 2006, ante el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, haber estado al mando de la base militar antisubversiva en Madre Mía , en 1992, nuevos testimonios podrían dar un giro inesperado a su situación y complicarla.

En diálogo con Perú21, el capitán del Ejército (r) Ricardo Falconí Álvarez, conocido como ‘Escorpio’, ratificó lo dicho el 28 de setiembre, ante el fiscal Luis Valdivia, quien investiga la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sulca, sobre que el ‘Capitán Carlos’ es Ollanta Humala Tasso. Falconí, cabe recordar, reemplazó a Humala en esa base militar.

“Cuando reemplacé a Humala (22 de junio de 1992), nos cruzamos en el helipuerto de la localidad de Madre Mía, nos dimos un abrazo y nos deseamos suerte”, reseñó.

Añadió que conoció a Humala en la Escuela Militar porque es una promoción antes que la de él. “Nunca supe de denuncias en su contra”, dijo.

Una fuente de Perú21 en la Fiscalía recordó que Falconí brindó su versión, en 2006, ante la Corte Suprema. Sin embargo, subrayó la fuente, no valoraron su declaración.

Añadió que ‘Escorpio’ aclaró que era cierto que en la citada base militar había dos Carlos, como en algún momento reconoció el propio Humala. Uno de ellos, según el informante, es el capitán Carlos Esparza y el otro, el denominado ‘Capitán Carlos’. ‘Escorpio’ le dijo a la Fiscalía que cuando se refería al ‘Capitán Carlos’ hablaba de su colega Humala.

Cabe recordar que la investigación contra Humala se archivó en 2006 provisionalmente debido a que los testigos se retractaron.

Soldados lo dicen todo

Otros cuatro ex soldados que estuvieron implicados en la desaparición de Ávila y Sulca también ratificaron ante el fiscal Valdivia que el ‘Capitán Carlos’ es Ollanta Humala.

“Han reconocido que participaron directa e indirectamente en la desaparición de Ávila y Sulca por orden de Humala. Los testimonios son contundentes”, aseveró la fuente.

Además, el informante recordó que en esa época los familiares de Sulca encontraron su cuerpo en el río. “Tenía un balazo en la frente y fue enterrado en la ribera porque los militares resguardaban la zona y no permitían mover el cadáver”, indicó.

En el caso de Natividad, el cuerpo nunca se encontró porque habría sido descuartizado.

Valdivia recorrió la zona de Madre Mía en busca de nuevos testimonios y no descarta volver al lugar.

Como se sabe, Humala aún no se encuentra en calidad de investigado en este caso.

Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogado de la familia Ávila, solicitó al Ministerio Público que se “reabra” el caso y que se incluya al ex presidente en calidad de investigado porque consideran que el tema fue archivado de manera irregular.

Sin embargo, la fuente aclaró que el ex jefe de Estado aún no está en esa condición porque su caso fue sobreseído judicialmente y cualquier situación que modifique ese estatus requiere de un trámite ante la Corte Suprema.

La familia de Natividad Ávila y Benigno Sulca reiteró a este diario que Humala ordenó la muerte de sus familiares.

Ya hay fecha para viaje

Con el objetivo de reunir nuevas evidencias, la comisión Madre Mía del Congreso, que preside Héctor Becerril (FP), viajará entre el 8 y el 15 de diciembre a la zona de Madre Mía, en Huánuco, donde se habrían cometido los presuntos crímenes por orden del ‘Capitán Carlos’, a quien, hoy, testigos reconocen como el ex presidente Ollanta Humala.

En diálogo con Perú21, el legislador informó que recogerán los testimonios de los familiares de las víctimas y de los ex soldados que estuvieron implicados en las desapariciones. Agregó que no solo van en busca de autores materiales, sino también de los jueces y fiscales que archivaron la pesquisa al ex mandatario.

El último viernes, el fiscal Marco Guzmán Baca asistió en calidad de testigo, a quien responsabilizan de haber encarpetado los audios que implicaban a Humala durante la investigación que se seguía a Florindo Flores, ‘Artemio’.

Ese mismo día se le tomó la declaración a Jorge Luis Paredes Terry, ex asesor congresal. Explicó a este diario que exhortó a los miembros de la comisión a que citen a los operadores de Humala, como Amílcar Gómez y Julio Torres, quienes habrían participado en el pago de sobornos a Jorge Ávila, hermano de Natividad Ávila, a cambio de su silencio.

En tanto, consultado por este diario, el abogado del ex jefe de Estado, Wilfredo Pedraza, indicó que no estaba al tanto de este tema. Buscamos la opinión de Julio César Espinoza, otro abogado de Humala, pero no respondió a nuestros llamados.