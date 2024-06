El aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal puerto aéreo del país, estuvo paralizado durante más de 10 horas tras un apagón que dejó en penumbras una de las dos pistas de aterrizaje. Numeros vuelos tuvieron que ser desviados a otras ciudades como Pisco, o incluso a Ecuador y Chile.

Tras horas de incertidumbre, las autoridades competentes no han brindado respuestas claras sobre lo ocurrido.

“Evento fortuito”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, intentó poner paños fríos y sin esperar una investigación, aseguró que no había responsabilidad ni de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) ni de Lima Airport Partners (LAP), ya que se trató de un corto circuito.

“Estamos ante un evento fortuito, no es un evento vinculado a problemas de mantenimiento, fue fortuito y resolverlo ha tomado desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m.”, aseguró a la prensa esta mañana.

No obstante, responsabilizó a LAP por tener inoperativa la segunda pista de aterrizaje, la cual fue inaugurada con bombos y platillos en abril de 2023. En ese sentido, el titular del MTC señaló que la concesionara del aeropuerto no tiene operativa la torre de control ni la segunda pista.

“El tema pasa porque si la segunda pista hubiera estado operativa, sería un tema menor porque lo que habría ocurrido es que simplemente se habría dejado de operar la pista 1 y la pista 2 es la que habría atendido. Ahí justamente LAP tiene la responsabilidad de esto porque ellos tendrían que haber tenido la torre de control operativamente y también la pista”, indicó.

Corpac se elogia a sí mismo.

La empresa estatal está en el ojo de la tormenta desde hace casi dos años, cuando un avión impactó contra un camión de bomberos en el aeropuerto Jorge Chávez. Tras ello, se reveló que los controladores aéreos actuaban como una cofradía, en la que se impedía el ingreso de nuevos miembros para que los vigentes cobren jugosas horas extras, a pesar de que el cansancio y agotamiento ponía en riesgo a miles de pasajeros dentro de aviones que siguen instrucciones de estos funcionarios.

Tras el incidente del domingo, Corpac anunció a través de sus redes sociales, a las 7:40 p.m., que “el sistema de luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez, ha sufrido un desperfecto”, y anunció que su equipo iniciaría el trabajo para solucionar el problema.

Pasada la 1:00 de la mañana de este lunes, volvieron a pronunciarse. Esta vez aseguraron que “se ha logrado identificar la falla en uno de los circuitos del sistema eléctrico de las luces en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez”. Luego, como si de héroes se tratara, resaltaron el “compromiso” de sus trabajadores. y anunciaron que se solucionó el problema.

“Gracias al compromiso de nuestro equipo humano, se ha logrado solucionar este inconveniente en el sistema eléctrico de las luces de la pista de aterrizaje”, indica la empresa cuestionada.

Esta mañana, Corpac emitió un comunicado en el que aseguró que, primera hora de este lunes, avisó a las líneas aéreas que la segunda pista de aterrizaje se encontraba operativa.

“Es importante señalar que, a las 1:55, se comunicó a todas las líneas aéreas, a través de un TORAM, la autorización de operaciones de la segunda pista de aterrizaje (…) Sin embargo, debido al restablecimiento del sistema eléctrico en la pista de aterrizaje principal, no fue necesario utilizarla”, señala el documento.

Tras ello, agradecieron la comprensión y lamentaron los inconvenientes que “este hecho fortuito” causó.

LAP culpa a Corpac

Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP, indicó en Exitosa que se cancelaron 215 vuelos de salida y más de 30 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos.

Espinoza culpó a Corpac por la inoperatividad de la segunda pista de aterrizaje. En ese sentido, indicó que no es un problema de infraestructura, ya que “más de 2 millones” de pasajeros han aterrizado en esa pista, sino de sistemas. Remarcó así que Corpac hizo una observación a los vidrios de la nueva torre de control

“Hay una observación de parte de Corpac que dice que no puede operar porque ve doble. (...) Ya se han reemplazando los vidrios, ya tenemos una opinión favorable del regulador, pero CORPAC no la acepta; no están aceptando la opinión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

“La pista está a cargo de Corpac”

Por su parte, Ositran emitió un comunicado la noche del domingo 2 de junio, en el que señaló que inspeccionó las luces de la pista. En ese sentido, aseveró que el problema se halló en el “circuito primario de las luces de borde de pista a cargo de Corpac”.

“Ha verificado la provisión de fuente de energía secundaria a cargo de LAP; sin embargo, el problema es el circuito primario de las luces de borde de pista a cargo de Corpac y bajo el ámbito de supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC”, señala el documento.

Entre todos los involucrados se trasladan la responsabilidad. Sin embargo, queda claro que el espacio aéreo peruano no está en buenas manos y estos incidentes pueden generar un desenlace trágico.

