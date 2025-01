Candidatura de sentenciado Antauro Humala al Congreso en manos del JNE

La prédica violentista, llena de odio y antidemocrática de Antauro Humala, el cabecilla del autodenominado etnocacerismo que asesinó a cuatro policías en el llamado ‘Andahuaylazo’, el 1 de enero de 2005, dejó fuera de todo proceso electoral al partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.). Una sentencia contundente, aprobada por unanimidad, de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, así lo estableció al declarar la ilegalidad de la agrupación y disponer la cancelación de su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La pregunta es, ¿qué pasará con el sentenciado Antauro Humala que pretendía postular nada menos que a la Presidencia de la República con la camiseta de A.N.T.A.U.R.O. y que ahora, tras el fallo judicial en última instancia, ha quedado imposibilitado de hacerlo? ¿Está habilitado para postular al Senado o a la Cámara de Diputados en 2026?

Cuatro expertos en materia electoral y constitucional ratificaron, en Perú21TV, la imposibilidad de una candidatura presidencial de Humala al haber perdido su afiliación partidaria. En cuanto a sus eventuales aspiraciones a una curul congresal dejaron en claro, con matices, que su participación en la contienda queda en manos del JNE.

Para José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, tras la cancelación de su agrupación, Antauro Humala no podría postular a una senaduría o diputación como invitado de otra agrupación pues, según el artículo 24-B de la Ley de Organizaciones Políticas “para inscribirse como candidato en otro partido distinto al suyo tendría que haber renunciado con un año de anticipación a la fecha del cierre de inscripciones del proceso electoral”, es decir a más tardar el 23 de diciembre.

Sostuvo que el tema genera “incertidumbre legal”, y advirtió que será el JNE el que tendrá que resolver, ya sea en agosto, cuando se realice la inscripción de candidatos para las elecciones primarias en los partidos, o en diciembre cuando se inscriban las listas definitivas.

“No está rehabilitado”

Desde la perspectiva del abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, Antauro Humala “es un condenado por la justicia por delitos graves de homicidio, que ha cumplido su condena, pero no está aún rehabilitado desde el punto de vista legal toda vez que no ha cumplido con el pago de la reparación civil”. Dicho eso, indicó que la posibilidad de su postulación al Congreso da pie a una “disputa jurídica” que en su momento tendrá que resolver el Jurado. “Dice la ley que para postular cuando uno está registrado en un partido tiene que renunciar un año antes y él no lo hizo, pero hay que quienes señalan que como su partido ha desaparecido jurídicamente ya no tiene ese impedimento y sí podría hacerlo. No me queda duda de que algún movimiento o agrupación política irresponsable lo quiera utilizar como locomotora para jalar gente al Congreso, o sea, senadores o diputados, pero esa discusión jurídica va a ser finalmente resuelta por el JNE, como lo hizo en el caso de Vladimir Cerrón”, manifestó.

Para Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, el riesgo de que una agrupación intente incluir en sus listas de candidatos a Humala arguyendo que “él no pudo renunciar a una organización que nunca debió existir y cuya inscripción ha sido declarada nula”, no puede descartarse. “En teoría Humala tendría la cancha libre para postular”, observó. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? “Las organizaciones políticas deberían suscribir un pacto de honor y comprometerse a no inscribir como candidatos a todas aquellas personas que tengan sentencia condenatoria, y si hay alguna que no quiere firmar ese compromiso, quedará denunciada ante la opinión pública”, acotó.

Reservas similares a las de García Toma expresó también Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, quien saludó el hecho de que la Corte Suprema “haya analizado entre el derecho de un ciudadano a expresarse y asociarse para participar en la vida política versus el derecho de otros ciudadanos a querer vivir en paz”, determinando que lo que pesa más es esto último en un escenario democrático.

Sobre la posibilidad de que se pretenda inscribir la candidatura de Humala al Congreso anticipó que el tema abrirá sin duda una discusión porque “una cosa es que yo renuncie voluntariamente a participar en un grupo político en el plazo legal y otra cosa es que me cancelen no solo el movimiento, sino todo lo demás que implica esta sentencia; ahí ya el panorama es diferente. Son dos supuestos distintos que creo que en algún momento, si logran invitar a Humala a participar (en la contienda) posiblemente será tema de reflexión para las autoridades electorales”, concluyó.

Como sea, la declaratoria de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. es cosa juzgada y no hay marcha atrás. Queda por ver si los partidos políticos honran su compromiso con la democracia.

TENGA EN CUENTA

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, calificó como una “buena noticia” la declaratoria de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por su “mensaje violentista y antidemocrático”.

La legisladora pidió que se revise en qué condiciones fue excarcelado Antauro Humala, quien fue sentenciado a 19 años de prisión por el asesinato de cuatro policías en el ‘Andahuaylazo’ del 1 de enero de 2005, pero solo cumplió poco más de 17 años.

