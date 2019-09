Roberto Acevedo , uno de los candidatos propuestos para ser magistrado del Tribunal Constitucional, declinó en su postulación en una misiva dirigida al presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

“Mediante la presente hago de vuestro conocimiento mi decisión de declinar la postulación realizada por su persona en representación de Acción Republicana para participar en el proceso de selección de magistrados para el Tribunal Constitucional”, indica en su carta.

“Durante el ejercicio de la profesión de abogado, me he guiado siempre la vocación de servir al país, lo que he realizado desde el año 1975, impartiendo justicia desde los distintos cargos desempeñados y liderados distintas iniciativas en favor de los justiciables”, expresa el letrado.

En el documento, Acevedo señala que su decisión se debe a razones “estrictamente personales”.

“Agradezco la postulación en el referido proceso de selección a cargo del Congreso, quien tiene la atribución de designar a los magistrados de Tribunal Constitucional, no obstante ello, las circunstancias actuales y razones estrictamente personales motivan mi decisión”.

Además de Acevedo, el abogado Edgar Carpio también declinó en su candidatura al Tribunal Constitucional. Hoy el Pleno del Congreso tiene agendado elegir a los seis magistrados de esta institución.