De un día para otro, Carmela de Orbegoso Russell ha dejado de ser conocida tan solo como la candidata de Fuerza Popular (FP) para integrar el Tribunal Constitucional (TC), y ha pasado a ser también una de las “hermanitas” del prófugo el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

Perú21 tuvo acceso al audio en el que se escucha a la abogada dialogar de manera amical con el exmagistrado —sindicado por la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto—, a quien trata de “hermanito lindo”.

La conversación ocurrió el 15 de enero de 2018 a las 04:42 de la tarde. Fue Hinostroza el que llamó a la exvocal, quien fue nombrada en 2009 cuando él era titular de la Corte Superior de Justicia del Callao, para pedirle el número del empresario Elisbán Belisario.

“Claro que sí, Cesítar, un cariño grande”, respondió De Orbegoso antes de despedirse del entonces magistrado para luego enviarle por mensaje el número telefónico de la persona en mención.

Media hora después se registra el siguiente audio que confirma la cadena de favores. A las 05:11 de la tarde, César Hinostroza ya estaba al teléfono con Belisario, a quien pide que le preste su casa que tiene en Panamá para pasar sus vacaciones. “La casa es tuya”, le respondieron.

SE DEFIENDE

En diálogo con Perú21, la mencionada abogada reconoció que conoce a César Hinostroza, pero descartó una relación más allá del ámbito profesional. “No tengo ningún tipo de amistad con él”, sostuvo.

Sobre el tenor de la conversación, Carmela de Orbegoso rechazó algún trato irregular que ponga en duda su “credibilidad”.

“Esta es una conversación inocua, pero detrás (de su difusión) hay una evidente intencionalidad política para tratar de descalificarme”, acotó.

Consultada sobre si evaluará su candidatura al TC tras la difusión de este audio, indicó que se pone a “disposición” del Parlamento para que decida sobre la continuidad de su proceso, al que llegó propuesta por el congresista Julio Rosas (AR) y que luego Luis Galarreta (FP) avaló, según conoció este diario.

“Lo más importante en la vida no es un cargo, es la dignidad. (…) Yo no voy a interrumpir un proceso para tener este TC. Lo más importante es que el Perú avance, y no me aferro a nada más”, sentenció.

VÍNCULOS TÓXICOS

Al margen del contenido del audio entre De Orbegoso e Hinostroza, el expresidente del TC Óscar Urviola sostuvo que “lamentablemente las vinculaciones o relaciones de cualquier persona con el exjuez son tóxicas”.

“La doctora deberá profundizar su explicación y, en todo caso, se debe respetar su decisión. La bancada que la ha propuesto al Tribunal Constitucional también debería evaluar su candidatura. (...) Es lamentable que una situación así empañe este proceso”, mencionó a este diario.

TENGA EN CUENTA

-Luis Galarreta (FP) declaró a Perú21 que las propuestas de magistrados no responden a “un tema de partidos o de cuotas”, sino al abanico de perfiles para el TC.

-Jorge del Castillo (Apra), por su parte, nos manifestó que “sin duda” se tiene que evaluar la postulación de Carmela de Orbegoso.