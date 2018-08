Patricia Chirinos, candidata al gobierno regional del Callao por el partido Acción Popular, denunció amenazas y mostró un chaleco antibalas que lleva permanentemente como medida de protección.

La aspirante política al sillón municipal chalaco afirmó conocer quiénes están implicados en el constantes amedrentamiento en contra de su persona.

"Uso chaleco antibalas porque recibimos amenazas de delincuentes... No puedo decir nombres, pero es gente que tiene los mismos intereses que tenemos nosotros en estos momentos", indicó Chirinos en Canal N.

En ese sentido, afirmó que el principal problema del Callao es la delincuencia y el narcotráfico. "Por eso, mi primera propuesta es que se invierta todo el presupuesto de obras del Callao en el primer año. Imagínense que el Callao es el único distrito no tiene cámaras de videovigilancia", expresó.

Pidió a los vecinos del distrito chalaco no votar por Juan Sotomayor e Iván Rivadeneyra. "Por que si no el Callao nunca cambiará y cada día vamos a estar peor... Cuando voy por las calles me dicen que el distrito está podrido", expresó la aspirante.

Finalmente, descartó haber sido amiga de Alex Kouri a pesar que llegó a la alcaldía de La Perla por el partido Chimpú Callao. "Yo no tengo ninguna denuncia por corrupción", agregó.