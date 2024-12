Canciller niega salida de Jean Ferrari de Universitario: "Son trascendidos"

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, aseguró que el administrador del Club Universitario de Deportes, Jean Ferrari, no será removido del cargo.

Este pronunciamiento se da luego de que el dirigente deportivo asegurara ayer que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) había tomado la decisión de destituirlo.

Sin embargo, el canciller de la República aseguró que el tema se trató en el Consejo de Ministros y afirmó que se Ferrari se mantendrá en el cargo.

"La verdad que he escuchado sobre ese tema ayer en el Consejo de Ministros. El ministro de Economía y Finanzas señaló taxativamente -y creo que también lo dijo ayer en la tarde- que esos son trascendidos. El señor Ferrari queda al frente de la junta de Universitario para sacar a ese gran equipo de la situación financiera difícil en que está y para seguir dando logros y satisfacción al Perú", dijo a RPP.

Como se recuerda, el ministro José Arista reveló ayer que conversó con el superintendente de la Sunat y señaló que "no hay absolutamente nada real".

"Hasta donde se sabe, yo he conversado con el superintendente de Sunat y no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido a información sensible. Que se quede tranquilo y que siga trabajando por el bien de la U", aseguró.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO