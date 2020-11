El canciller hace un anuncio importante sobre las vacunas, evalúa la relación del Perú con Estados Unidos, habla del intento de vacancia presidencial y hasta de Gianluca Lapadula. En Torre Tagle hay preocupación por la actual imagen del Perú en el exterior debido a la crisis política.

¿Qué le conviene al Perú: Donald Trump o Joe Biden?

Cualquiera sea el resultado, para nosotros es una oportunidad de seguir profundizando esas relaciones tan ricas entre Perú y Estados Unidos. Hay que resaltar la cooperación en época de pandemia, la cooperación que nos brinda en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y en ciencia y tecnología. Es nuestro segundo socio comercial y el primer destino de los migrantes peruanos.

¿Qué le interesa al Perú de EE.UU. y viceversa?

Es nuestro primer destino de bienes con valor agregado. Aspiramos a una mayor inversión estadounidense en el Perú. América Crece (iniciativa de expansión de la economía estadounidense en el continente) es de interés mutuo. El inversionista de EE.UU. conoce las reglas claras y estables del Perú para invertir.

¿Y la coyuntura nacional se presta para transmitir estabilidad al inversionista extranjero?

Hay una situación que afecta la imagen del Perú. Un segundo pedido de vacancia no solamente genera una crisis política interna, sino también tiene repercusión, en cuanto a incertidumbre, que daña la imagen del país en el exterior. También causa un retroceso frente a la lucha contra la pandemia y la reactivación económica que busca lograr una mayor inversión extranjera en el Perú.

Pero no podemos negar que el presidente Vizcarra debe responder, y ese es el insumo que ha tomado el Congreso para hacer lo que conocemos.

Se debe investigar. El propio presidente ha dicho que se debe investigar al final del mandato. Hay que ser claros en que la situación actual puede estar muy ligada a intereses particulares que nos llevan a un segundo pedido de vacancia. También hay que escuchar la voz del pueblo, las encuestas señalan que respaldan en un 60% la labor del presidente, y casi un 80% pide que culmine su mandato. Un 65% de la población está dispuesta a ir a votar. ¿Cuál es la lectura? Un presidente que le reconocen la labor realizada, una necesidad de que culmine el periodo y finalmente una necesidad de renovación presidencial. Esas tres cifras son muy claras y el Congreso no lo está escuchando.

Entonces, ¿hacia dónde vamos?

Hace unos meses, en los foros internacionales encontrábamos posiciones comunes y la más mencionada era el Pacto Social. No solo al interior del país, sino entre todos los países. Eso lo propuso el presidente en algo que denominó el Pacto Perú: como un pacto para hacer un frente conjunto contra la pandemia.

Pero ese pacto se quedó solo en papeles.

Pero creo que hay que retomarlo. Pensar hacia el futuro en un pacto social a favor de la gobernabilidad. El nuevo mandatario necesitará ese pacto de gobernabilidad al que hay que sumarle COVID-19 y reactivación económica porque, de otra manera, creo que no vamos a poder continuar en la ruta de la democracia.

¿Le ha preguntado al presidente qué hay de cierto en todas estas denuncias?

No he tenido que preguntarlo, él nos lo ha manifestado. Nos ha señalado las situaciones en las que nos encontramos y su disponibilidad de hacer frente a las investigaciones. Ese es un elemento que no ha sucedido en los últimos gobiernos. Ha asumido una actitud frente a la investigación. Hay un compromiso del presidente de presentarse este lunes en el Congreso y dar la cara a la representación nacional.

¿Y por qué quiso adelantar esa presentación?

Él ha dicho que no debemos mantener al país en zozobra. Quiero ser claro en que es una posición que acompañamos desde el Consejo de Ministros.

¿Es solo eso o quiere evitar alguna denuncia que pueda salir el fin de semana?

Esas son especulaciones. Hay un pedido a los congresistas de que consideren la situación actual, de que evalúen la necesidad de tener una estabilidad política y un escenario de predicción respecto a la continuidad democrática. Estamos a cinco meses de las elecciones generales y estamos a ocho meses del cambio de gobierno. El proceso electoral está en curso. Esto lo he sostenido con mis pares cancilleres, en la OEA: que no debemos cambiar la programación electoral. Hay un compromiso de la Cancillería. Somos responsables juntamente con la ONPE del desarrollo de las elecciones en el exterior. Tenemos el firme propósito de seguir adelante con unas elecciones democráticas y transparentes de los peruanos en el exterior. Ya hemos hecho unos avances en reservar locales en el exterior. Tendremos un voto electrónico no presencial por la pandemia.

¿En qué países?

En Estados Unidos y un país de Europa. Ya hemos hecho los contactos con la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea y el centro Carter para que hagan una observación electoral independiente.

El presidente dio fechas para anunciar la llegada de las vacunas, pero lo cierto es que aún ningún país ha aprobado una fórmula. ¿Se adelantaron con el anuncio?

Nosotros no nos hemos aventurado a dar una propuesta de fechas para las vacunas. No hay demagogia en los anuncios. Lo que hay son negociaciones, que lidera Cancillería, no solo con los laboratorios, sino con los gobiernos. En ese desarrollo de las negociaciones recibimos información de que en el prototipo de vacuna hay unos avances significativos que nos dan a entender que estas vacunas podrían estar, y lo pongo así, podrían estar en el primer trimestre de 2021. Hemos firmado un acuerdo con Covax Facility que es un mecanismo que nos permitirá tener una canasta de vacunas; hemos firmado también con el laboratorio Pfizer.

Los expertos dicen que las vacunas de Covax Facility podrían llegar recién en julio del otro año.

Covax Facility es un mecanismo que asegura tener las vacunas en un periodo de tiempo. Es un seguro que lo vamos a necesitar el 2021 y nos permitirá contar con vacunas en diferentes momentos del año. En esas negociaciones también hemos asegurado vacunas para cuando más lo necesitamos: a principios del año. Queremos vacunar a la población a partir del primer trimestre. Nuestras negociaciones son con un abanico de laboratorios. Sinopharm, que está haciendo pruebas en el Perú, a partir de diciembre comenzaría su producción de vacunas. Tuve una conversación telefónica con el canciller chino y nos ha asegurado las condiciones preferenciales que vamos a recibir de su gobierno para la vacuna. Tenemos también conversaciones con Rusia y su vacuna que está en última etapa. Tenemos negociaciones con Johnson & Johnson y también con AstraZeneca. Estamos por iniciar la próxima semana los ensayos clínicos de AstraZeneca y esos ensayos nos asegurarían un acceso preferencial a esas vacunas. Hay dos condiciones fundamentales (para negociar) que la población debe conocer: estar primero en la fila y tener la seguridad de que la vacuna es la conveniente. Somos muy cautelosos.

Entonces, ¿en las próximas semanas cerraríamos un acuerdo con China para adquirir su vacuna?

Sin duda, y el hecho de que se pruebe la vacuna aquí nos da grandes posibilidades de una apuesta por una vacuna efectiva. Muchas veces escucho por qué no se paga, no se desembolsa. Todas estas negociaciones han pasado por etapas: un primer acuerdo de interés, un segundo acuerdo de confidencialidad, una tercera etapa de un acuerdo vinculante, y una cuarta etapa de un pago. Pero no debemos adelantarnos porque las condiciones de negociación varían.

¿Cuál ha sido el papel del Comando Vacuna, una iniciativa que nació en Perú21?

Este es un tema que no solamente depende del gobierno. El COVID-19 siempre nos ha establecido parámetros más horizontales. El Comando Vacuna, que me alegro que haya nacido en Perú21, ha resultado siendo un aporte del sector privado para estas negociaciones que lidera el gobierno central. El Comando Vacuna no solamente ha generado un aporte en el acceso a las vacunas, también ha mostrado su interés por la vacunación en sí, por el proceso de vacunación masiva.

¿Qué le ha dicho su colega Pilar Mazzetti sobre el plan de vacunación? ¿Sí vamos a llegar a todos los rincones del país?

Sí, y Perú ha tenido resultados muy favorables sobre su capacidad de vacunación. Es un esfuerzo de todos y vamos a requerir de equipos especiales de refrigeración. Tenemos el ofrecimiento de aviones de empresas privadas dispuestas a trasladar las vacunas.

¿Era necesario que la Cancillería y usted se involucren en el caso del jugador Gianluca Lapadula?

A la pregunta del periodista respondí sobre la tarea propia de la Cancillería. Tenemos una red de consulados y secciones consulares en las embajadas que realizan trámites consulares que incluyen los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, es decir los registros civiles. Es tarea nuestra registrarlos. Una persona mayor de edad puede registrarse como peruano mostrando su partida peruana o partida de madre o padre peruano, y eso pasó con Lapadula. Como cualquier otra persona que se acerca a un consulado, se le entregó el acta de nacimiento el mismo día.

Los críticos del gobierno señalaron que se estaba tratando de cambiar el foco de la discusión nacional.

Esa no ha sido la intención. El fútbol es pasión, la política también es pasión. He respondido por lo que sucedió aquel día (en el Consulado).

¿Cuál es la posición de la Cancillería respecto al caso del economista Óscar Ugarteche, quien intentó inscribir su matrimonio con una persona del mismo sexo, pero el TC se lo negó?

Nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales. Consideramos que está en todo su derecho (Ugarteche) de llevar su caso a otro nivel: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha considerado algo interesante, la no discriminación.

¿Pero la Cancillería no tiene una posición frente al caso?

No podemos asumir una posición frente al caso. Lo que menciono es una posición que coincide con la del gobierno: de no discriminación e inclusión de todos los peruanos.

¿Cuántos peruanos lograron regresar al país durante la pandemia?

Han sido más de 42 mil compatriotas que han retornado al país. Un reconocimiento a los consulados y a mis colegas que desde estas oficinas han facilitado el retorno.