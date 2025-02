Canciller: "No puede ser" que haya tres peruanos desaparecidos hace cuatro meses en Venezuela

El hecho lo ha denunciado en la ONU. En su presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el canciller Elmer Schialer lamentó que desde hace cuatro meses hay tres peruanos desaparecidos en Venezuela.

Dijo que los tres peruanos desaparecidos en Venezuela son Renzo Huamanchumo Castillo, Marco Madrid Martínez y Ricardo Meléndez Guerrero, quienes estarían detenidos en una cárcel militar en Caracas.

Explicó que se presume que los compatriotas estén detenidos en una sede de inteligencia militar situada, conocida también como el ‘Helicoide’, un antiguo centro comercial que, de acuerdo a medios internacionales, ahora es usado como un lugar de torturas y violaciones de los derechos humanos.

"Nosotros como Cancillería, hemos hecho una serie de gestiones en favor del señor Huamanchumo Castillo, que está desaparecido, detenido en realidad, desde el 22 de septiembre pasado, del Ricardo Meléndez Guerrero y del señor Madrid Martínez. Presumimos que se encuentran en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. No sabemos exactamente en qué parte de Venezuela. Presumimos que puedan estar en Caracas, en un centro de detención conocido como el 'Helicoide'. No sabemos el Estado en que están. No nos han permitido visitas. Hemos hecho gestiones a todo nivel. No solo a nivel de nuestra contraparte brasileña que es quien cuida los intereses peruanos en ese país", dijo.

"He hablado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) —prosiguió el canciller—, y le he pedido de manera verbal y escrita, y he pedido que se plantee esto como una grave violación a los derechos humanos en Venezuela del régimen de (Nicolás) Maduro. No puede ser que tengamos peruanos desaparecidos hace cuatro meses".

