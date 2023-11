A pocos días de haber asumido funciones como canciller de la República, el internacionalista Javier González-Olaechea ratificó sus cuestionamientos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al uso excesivo de fuerza en la represión de las protestas contra la presidenta de Dina Boluarte en diciembre de 2022 y enero de 2023, y que dejaron como saldo más de 70 muertos.

En declaraciones a RPP, González-Olaechea se ratificó en lo escrito en un artículo publicado en el diario El Comercio, en mayo pasado, en el que sostiene que el informe de la CIDH “no es un pronunciamiento jurídico sino un recuento selectivo e impregnado de apreciaciones políticas”.

“El informe califica nuestra economía, pontifica sobre cómo debemos gobernarnos, cómo deben relacionarse nuestros poderes públicos, sobre qué debe o no legislar nuestro Congreso. Lo mismo hace con el Tribunal Constitucional. Si esto no es una inaceptable violación a nuestra soberanía política, ¿qué es? ¿Agüita de coco? No lo creo. Más bien es tinta rojiza desbordante del tintero de sus escribidores”, escribió entonces.

Asimismo, sostuvo que “la hermandad de la CIDH abortó la oportunidad de ser honesta y veraz, demostrando cuán inútil y tendenciosa puede llegar a ser”.

Consultado sobre si se ratifica en las apreciaciones vertidas en dicho artículo periodístico, González-Olaechea reiteró que leyó el informe de la CIDH hasta en tres ocasiones. “Me ratifico en lo que dije. Entonces opinó Javier González-Olaechea, ahora es el canciller, pero me ratifico en los contenidos en toda la extensión, y para que no quede duda dije que el informe omite algunas cosas importantes y dice medias verdades”, subrayó.

