El canciller Óscar Maúrtua asistirá a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República el próximo martes 28 de setiembre a las 15:00 horas, a fin de explicar la reunión reservada entre el presidente Pedro Castillo y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro.

La citación había sido cursada para el lunes 27, pero ese día se realizará un Consejo de Ministros extraordinario, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la asistencia de Maúrtua para el siguiente día.

El titular de Torre Tagle también deberá responder sobre el restablecimiento de las relaciones del Perú con la República Árabe Saharahui y el entredicho entre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el vicecanciller Luis Enrique Chávez.

Se cursó la invitación al canciller Maúrtua para que concurra a esta Comisión el lunes 27. Sin embargo, a esa hora habrá Consejo de Ministros extraordinario.

Por tanto, la Cancillería ha confirmado la asistencia del Canciller al @congresoperu para el martes 28 a las 15:00 horas pic.twitter.com/Biae3SW3Ph — Comisión de Relaciones Exteriores (@ComisionRREE) September 22, 2021

Luego de que este último asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, Bellido Ugarte desmintió esta versión y aseguró que tanto el vicecanciller como el propio Maúrtua tenían “las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en Twitter.

La noche del último martes, Nicolás Maduro confirmó que sostuvo una conversación con Pedro Castillo en México, pero la Presidencia de la República no informó sobre el mismo. El mensaje fue difundido por la cadena Venezolana de Televisión (VTV).

Por ello, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), informó que su grupo de trabajo había solicitado la presencia del canciller Óscar Maúrtua en la sesión ordinaria de este lunes 27 de setiembre.

VIDEO RECOMENDADO

El sanguinario terrorista Abimael Guzmán murió en la Base Naval a un día de celebrarse 29 años de su captura. Esta es la captura del sigo narrada por los valientes agentes del GEIN, el general Carlos Morán y ‘Gaviota’ Ana Cecilia Garzón.