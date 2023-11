El flamante canciller Javier González-Olaechea acudió al pleno del Congreso para sustentar la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para realizar un nuevo viaje, esta vez a San Francisco (Estados Unidos) del 14 al 18 de noviembre.

MIRA: Pleno del Congreso autorizó un nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte

En su exposición, González-Olaechea enfatizó la importancia del viaje porque Perú recibirá la presidencia pro tempore del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). En esa línea, anunció que será el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien entregará dicha la posta de la APEC a Boluarte.

“Lo que he transmitido al pleno como primer acto institucional como canciller es que no solamente está en la agenda de la Presidencia de los Estados Unidos, sino que tengo la seguridad, ya que se me ha ofrecido por escrito, de que la transmisión de la presidencia pro tempore del presidente de los Estados Unidos a la presidenta Boluarte está confirmada en la agenda oficial del presidente de Estados Unidos”, explicó en declaraciones a los medios desde el Congreso.

Como se recordará, el pleno autorizó el viaje de la mandataria. La medida fue aprobada con el voto a favor de 62 parlamentarios, mientras que 48 votaron en contra y 5 en abstención. De este modo, Boluarte realizará su quinto viaje al exterior en menos de cuatro meses.

VIDEO RECOMENDADO :