Luego de casi 15 días de haber iniciado la campaña #VotaBien con el objetivo de que la ciudadanía reporte los antecedentes de los candidatos al Congreso para las Elecciones 2020, presentamos los primeros resultados.

GINA GÁLVEZ SALDAÑA

Según una resolución publicada en el diario El Peruano, Gina Gálvez, candidata por Somos Perú, fue sancionada con la destitución por la Municipalidad de Barranco en 2007.

Un informe de la Contraloría concluyó que los proyectos Complejo Turístico Playa Barranquito, Complejo Deportivo Sport Point y otros, aprobados por la comuna cuando Gálvez era gerente municipal, contenían declaraciones juradas y estudios de impacto ambiental “que no contaban con la aprobación de la autoridad competente y fueron formulados por personas no autorizadas”.

Gálvez dijo a Perú21 que no tuvo participación en dichos proyectos. “No formé parte de ninguno de los comités de adjudicación de esas concesiones y los mismos no dependían de mí”, aseguró. La sanción no se aplicó porque ya había dejado el municipio.

ÁLVARO MAGUIÑA BALLÓN

Álvaro Maguiña tiene una sentencia confirmada en segunda instancia en setiembre último por violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica. En la resolución de la Corte de Justicia de La Libertad, su exesposa describe que fue sometida a golpes, comentarios que afectaron su honor, llamadas amenazantes e incluso, dijo, una vez la mantuvo encerrada por horas en la casa de su suegra. El candidato de Solidaridad Nacional señaló a Perú21 que el proceso iniciado en 2014 se trató de una “venganza” de su expareja luego de denunciarla por presuntamente haber vendido su camioneta de manera fraudulenta.

“Ella y su prima hermana hicieron una simulación de compra-venta de una camioneta para sacarme de la sociedad de gananciales como corresponde en cualquier sociedad conyugal”, aseveró.

Al ser consultado sobre cuál es su posición respecto de los derechos de la mujer, respondió: “Rechazo todo tipo de violencia contra el ser humano, no solamente contra la mujer. (…) Para mí, la violencia no tiene género”.

Lectores de Perú21 enviaron sus denuncias.

SERGIO SEQUEIROS PEÑA

Sergio Sequeiros es investigado por la Sexta Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho (SJL) por presunta falsedad. Fue denunciado este año porque habría ocupado un cargo de manera irregular dentro de la municipalidad de dicho distrito, en la gestión del alcalde Alex Gonzáles.

Según la Fiscalía, el candidato de Alianza para el Progreso (APP) habría sido un asesor de facto. En su defensa, él asegura que fue designado por el propio alcalde y cumplió sus funciones de manera legítima. “Es una falsa denuncia, sin sustento, tiene corte político, está destinada a fastidiar un poco a las nuevas autoridades”, dijo a Perú21.

FLOR HURTADO VALDEZ

Flor Hurtado estuvo recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos en 2015 por no cumplir las reglas de conducta de una comparecencia con restricciones ordenada por el Poder Judicial. Ella estaba inmersa en un proceso por usurpación agravada.

Su primo, el zootecnista Alfredo Yong, la denunció por haberse apropiado de un terreno en 2010 del cual él tenía posesión en la provincia de Canta desde 1988, pero un día Hurtado llegó junto a su padre y su pareja, el actual alcalde de SJL, para adueñarse del lugar.

La candidata de APP respondió a Perú21 que el caso fue cerrado luego de que Sala Superior confirmara su absolución. “En estos momentos no tengo investigación abierta. No he tenido nunca ninguna sentencia condenatoria”, señaló.

TENGA EN CUENTA

-La lista de Alianza para el Progreso por Lima fue declarada inscrita por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

-Ayer venció el plazo para que los JEE publiquen las listas admitidas para los próximos comicios congresales.

-Solidaridad Nacional no firmó el Pacto Ético Electoral, que promueve una campaña con candidaturas idóneas.