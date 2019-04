Los caminos que le quedan al APRA tras las muerte de Alan García, su último líder [ANÁLISIS]

Alan García Pérez murió hoy luego de dispararse en la cabeza al interior de su dormitorio. El ex mandatario recibió la noticia del pedido de prisión preliminar en su contra y no lo soportó.

Cientos de militantes del APRA llegaron desde muy temprano hasta el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, al enterarse del crítico estado en que se encontraba García Pérez. Horas después, con la confirmación de su muerte, lo despidieron entre porras y vítores, exaltando e impulsando a la unidad del Partido del Pueblo

Sin embargo, tras las declaraciones del congresista Mauricio Mulder, quien sostiene que la muerte de su líder fue "un acto de dignidad y honor" y que "su partido político sabe que su sacrificio es una gesta de unidad", vale preguntarse qué es lo que le espera al APRA a partir de ahora.

Para el politólogo Arturo Maldonado Nicho, al partido de la estrella le quedan dos caminos: o hace una renovación sincera, considerando a los militantes jóvenes del APRA, o se extingue, pues solamente un grupo reducido va a querer acumular el poder, pero no va a poder lograrlo porque no tienen a la 'locomotora' que era antes Alan García.

"El partido aprista ha venido siendo en el Congreso el 'furgón de cola' del fujimorismo y seguirá en esa posición, esperando avanzar en sus intereses a través del partido fujimorista", comenta el especialista.

Alan García Pérez murió hoy luego de dispararse en la cabeza. (Video: Perú21)

Ahora que no tienen candidato habrá una unidad momentánea:"No olvidemos que muchos de sus alineados tienen problemas con la justicia- Nava, Cornejo, Velásquez Quesquén, por ejemplo- y si bien la muerte de Alan ha cohesionado el partido y durará algunos días así, ahí la tentación es que cada quien libre su propia batalla, salve su propio pellejo y que haya una dinámica centrífuga".

El partido aprista y el fujimorismo continuarán con su alianza. Ahora va a depender mucho de las acciones que tome Martín Vizcarra para ver si apuesta por darle su respaldo a la Fiscal de la Nación y al equipo fiscal anticorrupción o no, señala el historiador.

Al preguntarle sobre el reemplazo de Alan dentro del APRA, Arturo Maldonado indica que sería Mauricio Mulder pero no tendría el perfil. "Es una persona que se mueve muy bien en el campo del Congreso, tiene un perfil mediático pero no tiene esa aura que tenía García, esa carisma y capacidad de oratoria, hay una brecha y no va a poder dar la talla", apuntó el politólogo, y agregó: "Además, hay que considerar que todo este grupo de apristas no va a poder postular otra vez al Congreso, entonces se hace la situación más complicada para el partido".