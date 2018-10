La Comisión de Constitución aprobó ayer los dictámenes sobre el retorno a la bicameralidad en el Parlamento y la no reelección de congresistas.

En medio de ese proceso se modificaron los artículos 132 y 133 de la Carta Magna, relacionados a una de las herramientas con la que cuenta el Ejecutivo para regular el equilibrio de poderes: la cuestión de confianza.

Con estos cambios, solo el premier podrá presentar la cuestión de confianza y ya no los ministros de manera individual. Tampoco se podrá solicitar para iniciativas legislativas. Además, si la confianza es rehusada, los miembros del gabinete ministerial tendrán que renunciar y ninguno de ellos podrá ser nombrado nuevamente como ministro por un año.

Básicamente, las modificaciones buscan llevar a rango constitucional los cambios al Reglamento del Congreso, ante el posible fallo del TC que analiza la acción de inconstitucional que se presentó.



Sobre la no reelección, el dictamen señala que los parlamentarios no podrán “ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo”. Algunos legisladores interpretan esto como un contrabando para que los actuales parlamentarios se reelijan debido que en una bicameralidad, ya no existirá el cargo de congresista sino los de diputado y senador.

Estas modificaciones provocaron la reacción del premier César Villanueva, pues podría tratarse de un contrabando para mantener la reelección y quitarle fuerza al Ejecutivo. “Estamos atentos al debate. Invocamos a que se respete el equilibrio de poderes y la no reelección inmediata de congresistas. No se deben desnaturalizar las propuestas del Ejecutivo”, expresó Villanueva en un tuit.

Esto desató la ira del legislador Víctor Andrés García Belaunde, impulsor de los cambios sobre la cuestión de confianza.

“Que el premier no sea cobarde y venga acá a sustentar su posición”, dijo y pidió que se suspenda el debate del Pleno hasta que Villanueva acuda. La propuesta fue respaldada por la bancada de APP, a la que pertenece el premier, y aprobada por 66 votos a favor.

Villanueva llegó hasta el Pleno del Congreso junto al ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Ambos sustentarán su posición ante el Parlamento.