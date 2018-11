¡Cambió su versión! Moíses Mamani: "He podido rozar a la aeromoza, pero no intencionalmente"

Cambia de versión. Pese a que en un inicio negó rotundamente haber tenido contacto con la aeromoza que lo denunció, el congresista Moíses Mamani , acusado de realizar tocamientos indebidos a una aeromoza de LATAM, ahora dice que quizás "la pudo haber rozado pero no intencionalmente".

"No ha sido como ella menciona que le he manoseado o que le he comenzado a tocar el glúteo hasta la pierna. Eso sí es mentira", manifestó el parlamentario de Fuerza Popular al programa 'Beto a Saber' de ATV.

"He podido rozar. Como estaba medio desconcentrado, cuando estaba acercándome a mi asiento, escucho una voz. No recuerdo cómo estaría la señorita", sostuvo.

El congresista manifestó que este escándalo en el que se ha visto envuelto es una venganza por "haber destapado la corrupción de PPK" y dijo que se ha visto perjudicado por lo ocurrido, porque su novia terminó con él tras la denuncia de la aeromoza.

"No puedes ni mirar a una señorita, no puedes ni dar un piropo. Los varones estamos condenados a ir a la cárcel", sostuvo el parlamentario. La defensa del legislador, suspendido de su bancada, ha pedido una "reconstrucción" de lo ocurrido en el avión el pasado 14 de noviembre.