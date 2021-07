Para el constitucionalista, Aníbal Quiroga, cualquier reforma constitucional tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso de la República, así lo indica la propia carta magna. Contrario a lo que el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, intenta sostener.

“Difiero frontalmente de esa interpretación, porque la reforma de la Constitución está prevista en el artículo 206 de la Constitución, cuyo texto le otorga al Congreso la autoridad para la reforma”, señala.

El referéndum puede presentarse indica, pero deberá ser revisado por el Congreso mismo. Cualquier otra vía contraria sería inconstitucional, añadió.

”Puede presentarse el referéndum pero aterriza en el Congreso, por el Presidente de la República pero aterriza en el Congreso, ó, por algún otro congresista que lo presenta en el Congreso. El hecho que el JNE venda planillones no significa que está autorizado constitucionalmente, porque el Jurado no está por encima de la Constitución, ese es un error. No podríamos ir a la constituyente, por lo menos, no dentro de la Constitución, por la fuerza sí, de manera inconstitucional”, asegura.

Sobre el ejemplo que dio el congresista de comparar el ‘caso fonavista’ con la reforma de la Constitución, dijo.

“El referéndum del Fonavi se hizo no para la reforma de Constitución, sino para una iniciativa de ley. Es un tema diferente. Lo del Fonavi fue para dar una ley que permitía la devolución de los aportes, no para para la reforma de la Constitución. Están mezclando dos planos distintos”, concluye el constitucionalista Aníbal Quiroga.

