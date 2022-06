Las conversaciones con miras a conformar una lista de candidatos a la Mesa Directiva que logre consenso entre la mayoría de las once bancadas parlamentarias continúan. Y aunque todavía es prematuro vocear nombres, no son pocas las agrupaciones que ya se han manifestado a favor de una eventual postulación de la exfiscal de la Nación y congresista por Alianza Para el Progreso (APP), Gladys Echaíz, como posible sucesora de María del Carmen Alva. Sobre todo porque, en virtud a un acuerdo asumido el año pasado entre diversos bloques, esta segunda Mesa Directiva del Legislativo tendría que ser presidida por un representante de APP.

Ayer, los rumores sobre la posible renuncia de Echaíz a la bancada apepista surgieron desde muy temprano en el Palacio Legislativo. Consultada sobre el tema, la legisladora no lo confirmó, pero tampoco lo descartó. “No estoy presionada, gozo de la independencia para dar mi opinión de lo más conveniente para el país. (¿Renuncia?) El tiempo lo dirá, no se sabe”, respondió, tras precisar que “la elección de la Mesa es un trabajo de las bancadas” y cada una “elige a su mejor cuadro”. “Eso hará APP, (...) yo soy una invitada, no conozco los acuerdos internos”, recalcó.

Lo cierto es que, si bien circulan versiones de que el partido de César Acuña preferiría apostar por un militante –y, en ese caso, el elegido estaría entre Lady Camones, Héctor Acuña y Eduardo Salhuana–, no hay una versión oficial que haya vetado a la propia Echaíz o a su colega Roberto Chiabra. “Ambas son cartas valiosas”, comentó una fuente sin dar más detalles.

Mientras tanto, las negociaciones continúan en un contexto distinto al de julio de 2021. Y es que en esta ocasión, no se trata solo de que la oposición acceda a la Mesa Directiva del Congreso como un contrapeso al Ejecutivo, sino que, en una coyuntura de crisis y vaivenes políticos como la actual, quien presida el Parlamento podría, eventualmente, suceder a Pedro Castillo en la Presidencia de la República en caso de una vacancia.

Es por ello que, según pudo conocer Perú21, no son solo los portavoces de las bancadas sino las dirigencias de los partidos a los que representan los que están tomando las riendas de las conversaciones.

INTERÉS EN LA MESA

En predios oficialistas, en tanto, la división de Perú Libre ha dispersado sus votos y también sus intereses. Álex Paredes, del Bloque Magisterial, expresó abiertamente a este diario su aspiración de integrar la Mesa y su disposición a conversar con todas las tiendas. “Es nuestro derecho legítimo y legal, aspiramos a tener ese nivel de representación para fortalecer la institucionalidad”, comentó. Y ese diálogo, según fuentes congresales, ya empezó.

Sabía que

María del Carmen Alva ha descartado públicamente postular a la reelección, pero desde AP indicaron que a ella aún le seduce la idea de un segundo periodo.

La segunda vicepresidencia la ocupa Enrique Wong, ex-Podemos. Ese bloque ya se disolvió, por lo que el cupo le correspondería ahora a Renovación Popular, Somos Perú o el Bloque Magisterial.

VIDEO RECOMENDADO

Nuevos documentos confirman que ni siquiera la PNP hizo videovigilancia durante una semana contra el exministro de Transportes Juan Silva. Además, el presidente en jaque. Declaración de testigo revela entrega de dinero a Pedro Castillo. También, general en retiro de la Dircote, José Baella, analiza la fuga de Juan Silva. Y, líderes de Alemania, Francia e Italia visitan Ucrania para mostrar su apoyo.