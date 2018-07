CAL inició proceso disciplinario contra magistrados involucrados en audios

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) inició un proceso disciplinario contra los magistrados del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) involucrados en los audios y que los muestran en presuntos actos irregulares como corrupción y tráfico de influencias.

Según el director de ética profesional del CAL, Walter Ayala, indicó que los títulos profesionales de los jueces y consejeros podrían ser cancelados sin son encontrados responsables de "alguna inconducta funcional".

La Dirección de Ética Profesional citó al juez supremo César Hinostroza Pariachi a una diligencia de declaración indagatoria este martes 17 a las 10:00 a.m . en las instalaciones del CAL. De igual manera, fueron citados los magistrados Iván Noguera y Gianfranco Paredes este lunes a las 10:00 a.m. y a las 11:30 a.m., respectivamente. El pasado viernes 13 de julio estuvieron citados Julio Gutiérrez Pebe y Guido Águila.

Sin embargo, precisó que, en circunstancias flagrantes y de público conocimiento, podrían ser suspendidos de manera preventiva , hasta que se determine las responsabilidades.

Ayala Gonzáles también explicó que de acuerdo a la Ley 2744 y a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, e l gremio tiene la facultad de la función de establecer los parámetros del ejercicio profesional de sus miembros .

“ El primer paso es iniciar una investigación preliminar, a fin de determinar si existen los elementos para solicitar la apertura de una denuncia de oficio . Contamos con la atribución de imponer sanciones. Mientras el proceso esté en curso, incluso se podrán tomar medidas cautelares, que implican la suspensión de la colegiatura de los abogados comprometidos en el caso”, anunció.