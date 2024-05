El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, se pronunció tras la detención de Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, el pasado 10 de diciembre por el caso ‘Los Waykis en la sombra’.

El titular del CAL señaló que su institución se encontrará atenta ante el caso de Castañeda, quien denunció haber sido víctima de una emboscada por parte del coronel Harvey Colchado y el exministro del Interior Carlos Morán.

Este pronunciamiento ocurre luego de que el Estudio Castañeda & Menacho solicitara, a través de su cuenta de X, la intervención del Colegio de Abogados de Lima, para que se pronuncien ante la detención de Castañeda.

En ese sentido, el titular del CAL agregó que su institución buscará determinar si es que se utilizaron elementos de convicción suficientes como para proceder con la detención de Castañeda. No obstante, enfatizó que los abogados no pueden violar la ley.

“Un abogado tiene derecho a defender, a plantear estrategias. Lo que no tiene derecho es ir más allá de eso, violar la ley, generar tráfico de influencias, entrar en corrupción. Eso no se puede evidentemente. El colegio colabora, va a estar atento si es que ha habido abuso, pero no al contrario”, indicó en RPP.

Además, Canelo hizo una invocación para que operadores jurídicos “se comporten dentro de la línea de esa presunción de inocencia”.

“Los derechos fundamentales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, deben prevalecer siempre. La última ratio es la detención. Tendrían que haber elementos muy fuertes para que se dé esta detención preliminar. Eso es la que hay que verificar. La invocación que hemos hecho en un comunicado es que todos los operadores jurídicos, ya sea abogados, jueces, fiscales, se comporten dentro de la línea de esa presunción de inocencia”, aseguró.

Detención de ‘El hermanísimo’ y del abogado

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ( Eficcop ) detuvo de manera preliminar a Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta, y al abogado de esta, Mateo Castañeda. Ocurrió el viernes 10 de mayo en medio del operativo ‘Valkiria Jericó’.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Lucas Ghersi: “La creación de una escuela de la magistratura fortalece la independencia del sistema judicial”