CAL abre proceso a Alonso Peña Cabrera por denuncia del fiscal José Domingo Pérez

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) le abrió un proceso al fiscal Alonso Peña Cabrera por una supuesta interferencia en la investigación del fiscal provincial José Domingo Pérez, quien informó en octubre de 2017 que el ex jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional le indicó, previo a su interrogatorio a Marcelo Odebrecht, que no podía hacer preguntas sobre 'AG'.

La resolución que dispone iniciar una investigación preliminar, a la que accedió Perú21, fue emitida el 6 de diciembre de 2018. En ella se señala que la Dirección de Ética Profesional, a cargo de Walter Ayala, es la encargada de continuar el procedimiento.

De acuerdo al documento, Peña Cabrera "sería partícipe de presuntos actos que vulnerarían el Código de Ética del Colegio de Abogados". Entre otros hechos que sustentan la medida del CAL figura que Control Interno del Ministerio Público le abrió una investigación por posible interferencia a la investigación del fiscal Pérez.

Este diario se comunicó con Alonso Peña Cabrera, quien aseguró que "formalmente" no ha sido notificado sobre la decisión adoptada por el gremio.

Peña Cabrera ha asegurado en todo momento que no le dijo a Pérez que no podía hacer preguntas sobre 'AG'. En el interrogatorio a Odebrecht, finalmente, el ex directivo de la empresa brasileña dijo que esas iniciales hacían referencia al ex presidente Alan García.

Resolución Resolución

Resolución. Resolución.