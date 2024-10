Cadena perpetua para crimen sistemático: Piden incluir minería ilegal

El Pleno del Parlamento decidió, en primera votación, este miércoles, aprobar la ley de criminalidad sistemática cuya pena máxima será de cadena perpetua.

Sin embargo, aún falta la segunda votación que será en casi dos semanas. Esto, porque la siguiente es semana de representación.

El vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, señaló a Perú21 que su agrupación política presentará un texto sustitutorio para incluir el delito de minería ilegal en esa ley aprobada.

FP propondrá, además, que los policías y los militares sean procesados solo en sus propios fueros y no en los fueros civiles. Esto, para evitar persecución política.

CRIMINALIDAD SISTEMÁTICA

El texto sustitutorio aprobado, que incorpora el artículo 318-B al Código Penal, indica que será denunciado por el delito de criminalidad sistemática “el que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua”.

El resultado de la votación fue 72 a favor, 20 en contra y 15 abstenciones.

Fuerza Popular no firmó el acuerdo de consenso del texto sustitutorio, pero no se opuso a su aprobación en el Pleno.

Desde la semana pasada, tres veces se ha suspendido la votación de dicho texto en el Pleno.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ALLANAMIENTO CON ABOGADO

De otro lado, el Pleno aprobó en primera votación, y exoneró de la segunda votación, la modificación de la Ley de Criminalidad Organizada, que indica que, ahora, en todo allanamiento, será obligatoria la presencia de un abogado de defensa pública.

“Si el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con su abogado defensor particular, ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia del abogado de la defensa pública hasta que se haga presente en el lugar el abogado defensor particular del investigado”, señala el texto modificado.

