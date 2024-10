CADE Ejecutivos debatirá iniciativas contra la criminalidad

La delincuencia común y el crimen organizado han puesto en jaque a los peruanos. El alarmante incremento de casos de extorsión, asesinatos, secuestros, asaltos y robos, sumado a la inacción de las autoridades del Ejecutivo y el Congreso de la República para adoptar acciones concretas frente a este flagelo, han colocado en un estado de indefensión a la población.

Haciendo eco de esta situación, la 62.a edición de la CADE Ejecutivos, foro empresarial organizado por IPAE Acción Empresarial —que se llevará a cabo en Arequipa del 26 al 28 de noviembre—, ha incorporado en su agenda la sesión “Formalización y seguridad: propuestas de los trabajadores y empresarios”, en cuyo marco diversos actores del sector privado y de la sociedad civil analizarán el problema de la inseguridad y presentarán una serie de iniciativas para contrarrestarlo.

En este espacio, se informó, intervendrán el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante Canny; Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo (APT) y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP); y Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

A las calles

Por lo pronto, en una suerte de antesala a este debate, representantes de diferentes gremios empresariales y de trabajadores anunciaron que saldrán a las calles el próximo jueves 24 para exigir al Gobierno y al Parlamento que ejecuten acciones inmediatas contra la criminalidad.

Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil, en entrevista con Perú21TV, precisó que se trata de una movilización pacífica que en su caso empezó a gestarse hace unos dos meses.

“La delincuencia se ha desbordado en el Perú y este y los gobiernos que lo antecedieron no hicieron nada nuevo, no tomaron medidas efectivas. Ahora el Gobierno toma medidas que no son efectivas ni adecuadas. ¿Cuántos estados de emergencia han declarado y en cuántas provincias? ¿Y qué resultado han tenido? Ninguno, porque las bandas, lejos de debilitarse, se fortalecen”, refirió.

Añadió que la manifestación se iniciará a las 3 de la tarde y recorrerá diversas calles del centro de Lima. La ruta exacta se conocerá en los próximos días.

Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), por su parte, agregó que la marcha congregará a empresarios y trabajadores y no implica —subrayó— ninguna demanda de carácter político sino exclusivamente el reclamo a las autoridades de mayor seguridad y protección a la vida.

“Estarán la Unión de Gremios, el mercado Las Malvinas, Capeco y representantes de la CGTP, entre otros. Todos en una marcha pacífica pidiendo que se adopten acciones técnicas para combatir a la criminalidad, como la modificación de la ley contra el crimen organizado y la implementación de más unidades de flagrancia”, precisó.

TENGA EN CUENTA

El primer ministro Gustavo Adrianzén no descartó que se extienda el estado de emergencia a otras jurisdicciones y que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno.

“No dejamos de creer que los resultados son buenos, pero no son los mejores ni los esperados”, dijo.

“Si fuera posible garantizar que dando un paso al costado no va a morir nadie en el Perú, en este instante lo haría”, agregó.

