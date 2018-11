Durante su participación en la primera fecha del CADE 2018 , el contralor general de la República, Nelson Shack, anunció la futura implementación del sistema de denuncias de casos de corrupción para el sector privado y adelantó a Perú21 que se espera mayor celeridad en la reconstrucción en 2019.

¿En qué consiste esta iniciativa que ha presentado en este contexto de lucha contra la corrupción?

Hemos venido trabajando con IPAE para generar un mecanismo de denuncia empresarial (…). La gran mayoría de los funcionarios, como de los empresarios, no son corruptos. Es por eso que estamos por lanzar un nuevo servicio de denuncias empresarial que va a permitir, con ciertos protocolos y características, que el modelo de control concurrente que se ha creado para prevenir la corrupción, y así evitar que esta suceda, se pueda desplegar a nivel nacional.

¿Para cuándo se implementará esta iniciativa?

Se debe estar implementando antes de que concluya el primer semestre de 2019. Estamos a punto de firmar un convenio de cooperación interinstitucional con esta iniciativa de Empresarios por la Integridad, para promover a través de unas mesas de trabajo los protocolos de actuación y de esa forma luchar juntos en una gran alianza.

¿Este mecanismo aprovechará el sistema de compliance?

Por supuesto.

¿De qué manera?

Mediante el modelo de control concurrente, que lo creamos para la Reconstrucción con Cambios.

La Contraloría emitió un informe sobre la reconstrucción y no avanza a la velocidad que se espera. ¿Hay riesgo de que esto se repita en 2019?

Efectivamente está algo retrasada. Es obvio que ya vamos a tener casi dos años y todavía muchas de las inversiones no se concretan, pero hay que ser conscientes del complejo proceso de realizar una obra, y sobre todo si son obras múltiples y algunas son de gran envergadura. No se puede hacer una obra si no hay estudios (…). Hay más de mil estudios que se están en la parte de preinversión, hay más de mil estudios a nivel de expedientes técnicos en ingeniería detallada. Esperamos que esta velocidad de ejecución por lo menos se cuadruplique (en 2019).