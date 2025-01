Buscarán convocar a Pleno extraordinario por ley de detención preliminar

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, anunció que buscará la convocatoria a un Pleno extraordinario para aprobar la Ley que restituye la detención preliminar en caso de no flagrancia, luego de que esta fuera observada a último momento por el Poder Ejecutivo.

El legislador consideró que el Gobierno busca demorar la promulgación de la ley por intereses de la presidenta Dina Boluarte. Además, consideró una postura "injerencista" del Ejecutivo al querer modificar la norma de detención preliminar.

"No es normal. Estamos hablando de un acto injerencista de parte del Ejecutivo, de querer conminar al Poder Legislativo, a legislar de la forma en la que ellos quieren. (...) No es una práctica, no es algo que esté regulado y por eso es que nosotros denunciamos este ardid para petardear una norma tan importante hasta marzo. Creo que la seguridad de los peruanos no puede esperar hasta marzo", señaló en Exitosa.

Muñante advirtió que la norma observada ha sido desnaturalizada por el Ejecutivo, debido a que las correcciones realizadas por el Parlamento fueron cambiadas. En consecuencia, manifestó que la actitud del Gobierno se debería al entorno de la mandataria, el cual es investigado por diversos casos.

"Hay varias personas en el entorno de la presidenta Boluarte que están siendo investigados, evidentemente, si es que la motivación del Ejecutivo, de observar esta norma en el último momento ha sido justamente proteger a una persona, esto evidencia un decaimiento, una destrucción de la institucionalidad en razón de salvarle el pellejo a una sola persona. Lo que sería inaudito", dijo.

Por otra parte, el parlamentario consideró que la ley no debe pasar nuevamente por la Comisión de Justicia, debido a que el titular de este grupo parlamentario es el congresista de Perú Libre, Isaac Mita, y existiría el interés en demorar la autógrafa para beneficiar al prófugo Vladimir Cerrón. En esa línea, Muñante reiteró que buscará la ley sea discutida directamente en el Pleno del Congreso.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO