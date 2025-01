Buscando nuestra Machado

La operación de un lipoma en la espalda se hizo evidente a la hora de los abrazos. Pero entre la algarabía y la preocupación, casi nadie se dio cuenta de la incomodidad que le provocaba cada espaldarazo al excanciller. Al grito de “¡Libertad!”, Javier González-Olaechea fue recibido entre aplausos. Subió al estrado y usó la bandera como bufanda, y luego como capa. Abajo, también varios usaron los mismos colores como una capa o como un paño para secarse la cara y una que otra lágrima. Su discurso coronó un día agitado frente a la Embajada de Venezuela en el Perú.

Cientos de familias se habían dado cita desde las 10 a.m. También muchos hombres solos, mujeres con hijos, abuelas con nietos. Taxistas y ambulantes trabajando, llevando y trayendo gente. Vendiendo arepas y tizana, pero también gaseosa y sánguches de pollo. Esperando alguna buena noticia. Adolescentes ‘nini’. Mirones, curiosos, gente con fe y sin ella. Caras nuevas, caras largas, rostros jóvenes y adultos mayores con gorrita. ‘Chamos’ con anteojos oscuros. Mujeres con cochecitos de bebé. Gente con la cara pintada y la ropa de colores. Azul, rojo, amarillo. Todos esperando algo. Una noticia, un final. Un fin que no llega hace 25 años.

“Hay que creer en Dios, hay que creer en la libertad”, dijo el precandidato presidencial del PPC, recurriendo a las jaculatorias. “Hay que creer finalmente en la posibilidad no solamente de la acción del hombre, sino en la fe y en la acción de Dios”. Citando a un sacerdote, redondeó la idea. “Nos dijo que esperáramos con paciencia, pero que la paciencia, palabras más palabras menos, tenía que tener una acción de resistencia… ¡¿Y este acaso no es un acto de dignidad y de resistencia?!”, se preguntó retóricamente, frente a la masa venezolana y peruana presente. Todos aplaudieron, gritaron. Explotaron en júbilo o cólera. O todo a la vez.

Se había hablado de la presencia de Rafael López Aliaga, quien mantiene activo contacto con los organizadores. El alcalde de Lima se solidarizó con la causa de María Corina Machado y Edmundo González a través de una alocución y algunos videos.

Más temprano, Lourdes Flores Nano y Jorge del Castillo habían calentado la plaza de la avenida Arequipa 298. La primera recordó las marchas contra Pedro Castillo y la justa contra una propuesta autoritaria, acaso rememorando su momento estelar de 2021. Hacia el final, lanzó los vivas. “¡Viva porque va a triunfar la democracia! Gloria y honor a esos héroes demócratas venezolanos”, arengó. “Pero, sobre todo, ¡viva a todo el pueblo y a seguir hasta el final! Porque esta victoria, esta tarea, va hasta el final”. Hay letreros con mensajes de aliento y esperanza. Globos multicolores. Pancartas, bombardas. Megáfonos de carretilla. Las banderas venezolanas ondean a la distancia. Amarillo, azul, rojo. Estrellas en el cielo, porque ya es de noche.

Del Castillo aludió a la recordada amistad entre ambos pueblos, haciendo énfasis en el nexo entre Rómulo Betancourt y Haya de la Torre, incluyendo anécdotas de los ‘adecos’ de Acción Democrática. Y coincidió en el evento con varios compañeros de la estrella, tanto con los de su portátil como los de facciones más juveniles.

MINUTOS DE TERROR

Para la hora de almuerzo la plaza ya estaba más que caliente, a lo que se le sumaba el clima del verano limeño. La noticia del secuestro de María Corina Machado cayó como un baldazo de agua fría. Por un instante los periodistas presentes hacían más bulla que los manifestantes. Rostros desconcertados, voces entrecortadas y hasta tímidos sollozos golpeaban a un pueblo cansado de tanto esperar eso que no parece llegar jamás. Fueron minutos de mucha tensión, alimentados por rumores y fake news. Tras su reaparición, las dudas quedaron. Que la capucha, que la moto, que por qué está sentada, que la cartera azul, que el mensaje encriptado, que el testimonio a oscuras, que la alocución hecha con inteligencia artificial. Y un largo etcétera que hasta el día de hoy es un enigma. A pesar de la liberación de Machado, quedó claro que la resistencia popular a la dictadura descansa sobre una mujer aguerrida. Incluso más que sobre el presidente electo. Envidia sana desde un país donde la presidenta fue secuestrada por la frivolidad.

LA IZQUIERDA PODRIDA

Desde la izquierda, la narrativa fue abiertamente pro-Maduro. El líder y fundador de Perú Libre tuiteó en X un largo manifiesto por la toma de mando del dictador. “Lo trascendente de este momento histórico es su conversión de un acontecimiento nacional a uno continental, en medio de una polémica donde se debate la soberanía de Latinoamérica”, puso Vladimir Cerrón. “Por un lado, las fuerzas que tratan de sostener el neocolonialismo y, por el otro, las fuerzas que luchan por la independencia de nuestros países”. El prófugo de la justicia finiquitó su texto con una loa. “El tercer mandato políticamente significa: la reafirmación del pueblo venezolano a continuar su proceso revolucionario, el rechazo a cualquier modalidad de neocolonialismo estadounidense y la demostración al mundo de que una alternativa al capitalismo es posible e indispensable en estos tiempos”, añadió. Como explicó Flavio Cruz, vocero del partido de Cerrón, la invitación del chavismo a Perú Libre fue a título partidario, no de bancada. La misiva se extendió a María Agüero, presidenta de la Liga de Amistad Perú-Venezuela. Como se recuerda, a principios de agosto de 2024, durante las elecciones en Venezuela que terminaron en fraude, estuvieron presentes los congresistas Kelly Portalatino, María Agüero y Elizabeth Taipe, de Perú Libre, así como Guillermo Bermejo, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. Los congresistas peruanos habían viajado al país venezolano como “observadores” y el costo de dicho viaje fue cubierto por el régimen de Nicolás Maduro.

LA FALSA EQUIVALENCIA

Otro grupo de izquierdistas se inclinó por una estrategia distinta. Calendario en mano, se encargaron de recordar la efemérides de las sucesivas marchas pro-Castillo, la llamada “Toma de Lima”, saga violenta de varios episodios. Buscando lavarle la cara al régimen dictatorial de Maduro, recordaron a los fallecidos en las sucesivas revueltas. Y forzando paralelos, denunciaron que hay un doble rasero al no hablar del aniversario de la “matanza” de Dina Boluarte.

La táctica de la falsa equivalencia critica un supuesto doble rasero entre los críticos de la izquierda chavista, cuando de lo que se trata es de todo lo contrario: desviar la discusión e imponer una narrativa falaz. Una teoría de los dos demonios adaptada a la realidad peruana.

A no caer en la falsa equivalencia. No, Dina Boluarte no se parece en nada al dictador Nicolás Maduro. Lamentablemente, tampoco se parece a María Corina Machado.

