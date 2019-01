Buscan desacreditar a fiscal Carrasco para favorecer a Edwin Oviedo

Una campaña de desprestigio contra el fiscal Juan Carrasco, que investiga el casoLos Wachiturros de Tumán , se ha puesto en marcha en Chiclayo. Así lo denunció Bryan Rimarachín, hijo de Manuel Rimarachín, asesinado dirigente azucarero de la empresa Tumán.



Unos audios, a los que tuvo acceso Perú21, revelan cómo el abogado Fernado O’Phelan, quien preside la ONG Pro Justicia, da indicaciones a una persona cercana a su entorno para desacreditar la labor de Juan Carrasco, quien investiga a Edwin Oviedo, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por presuntamente encabezar una red criminal.

La Fiscalía sostiene que el citado empresario ordenó los asesinatos de dos dirigentes azucareros que eran opositores a su administración.

En las instrucciones que imparte O’Phelan a su interlocutor se escucha lo siguiente: “Quiero que veas el informe sobre Carrasco que publicamos en La Verdad (diario de Chiclayo). Necesito que lo leas y necesito que cranees ese mismo informe, pero en una versión más mierda contra Carrasco”.

El diálogo telefónico entre O’Phelan y su ex amigo se realizó después del 7 de diciembre de 2018, día en que el juez de Chiclayo, Carlos Chanamé, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Oviedo por el caso Los Wachiturros de Tumán.

El 21 de diciembre de 2018, Rimarachín denunció esta situación y entregó seis audios en un USB al fiscal Carrasco. Allí se consignaban las conversaciones telefónicas que demostrarían que O’Phelan se comunicaba con terceros para que elaborasen panfletos para desinformar a la gente de Tumán y de Chiclayo sobre la citada pesquisa.



RECONOCE SU VOZ

El mismo O’Phelan reconoció su voz en los audios y precisó, en diálogo con este diario, que se trataba de una conversación privada entre él y su ex amigo César Ruiz.



Nos advirtió, además, que no autorizaba la publicación ni la difusión de audios porque “eran privados”. No obstante, dichos audios forman parte de la carpeta fiscal de Carrasco y ya son de conocimiento público.



Este diario contactó a César Ruiz, ex trabajador de O’Phelan, pero negó que la conversación haya sido con él. Sin embargo, reconoció que su ex jefe quiere desprestigiar al fiscal chiclayano.



OTRO AUDIO CLAVE

El fiscal Carrasco también tiene en su poder otro audio que corroboraría que O’Phelan trabajó para Edwin Oviedo.



A través de un mensaje enviado por redes sociales, se escucha a O’Phelan decirle a Segundo Ordinola –ex administrador judicial de la azucarera Tumán– que se apartará del grupo Oviedo porque “ustedes no quieren apoyar”.



El letrado indicó que ese audio corresponde al mes de diciembre de 2018. Sin embargo, otras fuentes indicaron que es de enero de este año.



Sobre la difusión de ese audio, O’Phelan escribió en su cuenta de Facebook: “Ordinola es el hombre más solidario en el Grupo Oviedo. Solo confirmo que los gerentes de ese grupo son gente sin escrúpulos y brutos pues difunden un mensaje que no es ni amenaza ni cobro de nada sino indignación por la indolencia. No les han pagado a las señoras del mercado, a la gente de seguridad. He reclamado por más de 100 personas y lo seguiré haciendo”.



Este diario se comunicó con Ordinola para pedir su versión. Sostuvo que evita escuchar los mensajes que le envía O’Phelan. Consultado si el Grupo Oviedo contrató a este abogado para que salve al ex dirigente deportivo del caso Los Wachiturros, el ex administrador aseguró que él nunca buscó tales servicios para la defensa de Oviedo.



Precisó que O’Phelan le envía audios para que intervenga en algunos problemas económicos que tiene con el Grupo Oviedo. “Ese es su problema. Que él directamente solucione sus temas. Seguro que hizo algún trabajo de investigación”, explicó.



Para Rimarachín, quien perdió a su padre a balazos de Los Wachiturros de Tumán, “no hay dudas de que O’Phelan tiene como objetivo destruir a Carrasco por orden de Oviedo”.



El ex dirigente azucarero de la empresa Tumán, Manuel Rimarachín, fue asesinado el 11 de octubre de 2012. Unos sicarios, a bordo de una moto, lo interceptaron y le dispararon a pocos metros de la fábrica.

DINERO POR DECLARACIÓN

En diálogo con Perú21, Rimarachín recordó que el 8 abril de 2018, O’Phelan lo buscó en un grifo de Tumán, en representación del Grupo Oviedo, para ofrecerle una suma importante de dinero a cambio de que modificara su declaración contra el hoy encarcelado.



Bryan Rimarachín acusa al abogado Fernando O'phelan de entorpecer la investigación contra el fiscal Juan Carrasco por el caso Los Wachiturros de Tumán.

“Me pedía que diga que Oviedo no mandó matar a mi padre. Me ofreció que la gente de Oviedo me llevaría a Lima en avión y me hospedarían en un hotel miraflorino para que me lleven a diversos medios televisivos y diga que Oviedo no tiene nada que ver en la muerte de mi padre. Yo rechacé esa propuesta porque ni toda la plata del mundo hará que yo venda el alma de mi padre”, afirmó.

Esta versión se encuentra en las actas de Carrasco, quien tiene en la mira a O’Phelan por intentar obstruir su pesquisa. Rimarachín también denunció que es víctima de O’Phelan porque, a través de las redes sociales, lo sigue desprestigiando. Perú21 ingresó a la cuenta de Facebook de O’Phelan y comprobó que había varios mensajes en contra de Rimarachín y su ex trabajador Ruiz.



(Nadia Quinteros Vélez / Fabiola Valle)

DEFENSA DE OVIEDO

La gerente de Comunicaciones del Grupo Oviedo, Ana María Yesquén, rechazó rotundamente que Edwin Oviedo haya contratado los servicios de O’Phelan para beneficiarlo judicialmente. Incluso, dijo que el ex dirigente deportivo denunció al abogado en noviembre de 2015 por extorsión porque tenía intereses económicos en la azucarera Tumán. “En su cuenta de Facebook, O’Phelan también habla en contra de Oviedo. Así que podía ser una estrategia de él con la Fiscalía para perjudicar a Oviedo”, remarcó

O´PHELAN: “SOLO SE APASIONA CON CASO LOS WACHITURROS"

Fernando O’Phelan negó que los audios en los que se le escucha dar órdenes a un tercero para desacreditar la labor del fiscal Juan Carrasco tengan como fin desprestigiarlo.



Reconoció la veracidad de los audios, pero aclaró que no buscaba salvar a Oviedo del caso Los Wachiturros, sino dar a conocer a los tumaneños “la situación real del caso”. Rechazó haber ofrecido dinero a Rimarachín para que exculpe a Oviedo de la muerte de su padre.



Sin embargo, aceptó haberse reunido en Tumán con él: “Oviedo nunca me ha dado dinero para que hable a su favor. Rimarachín está siendo influenciado por la nueva administración de Tumán. Carrasco solo se apasiona con el caso Los Wachiturros y no con los otros”.