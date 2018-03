En medio del clima de inestabilidad política que atraviesa el país, y tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República, se ha resaltado la necesidad de que el mandatario Martín Vizcarra arme un gabinete de ancha base, similar al del gobierno de transición de Valentín Paniagua en el 2000. ¿Bajo qué formula se conformó aquel Consejo de Ministros que logró encaminar al Perú luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori hace 18 años?

CARAS VEMOS



Para empezar, el presidente Paniagua logró reunir a figuras reconocidas por su trayectoria profesional independiente.

De ese modo, el diplomático, ex candidato presidencial y ex secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, juramentó como Premier y también como canciller. Asimismo, se convocó al ex ministro Javier Silva Ruete para la cartera de Economía y Finanzas, como también al ex general de la Policía Antonio Ketín Vidal, quien había tenido un rol clave en la lucha contra el terrorismo, para la del Interior.

Se busca: Un gabinete de ancha base y con mucha experiencia [ANÁLISIS] Se busca: Un gabinete de ancha base y con mucha experiencia [ANÁLISIS]

Análisis Se busca: Un gabinete de ancha base y con mucha experiencia [ANÁLISIS]

POLÍTICA APARTE



Por otro lado, el equipo ministerial del gobierno de transición evitó representar los intereses de una agrupación política en particular.

Solo 5 de sus 15 integrantes están hoy afiliados a algún partido y, según Infogob, en todos los casos esto fue posterior al cargo que asumieron durante el mandato de Paniagua; Pérez de Cuellar y el general del Ejército Walter Ledesma, en ese entonces titular de Defensa, se registraron en Unión por el Perú (2004), además, Juan Incháustegui de Comercio Exterior y Turismo, así como Eduardo Pretell Zárate de Salud, se unieron a Acción Popular (2004), y, finalmente, Susana Villarán al Partido por la Democracia Social (2005) y a Fuerza Social (2010).

Si bien 12 de los otrora ministros han participado en procesos electorales con un partido, en ese momento eran considerados sobre todo como independientes con cierta experiencia política.

RICO SANCOCHADO



Tomando en cuenta lo anterior, puede considerarse que el Consejo de Ministros presidido por Pérez de Cuellar refleja lo que sería un gabinete de ancha base; es decir, aquel que incluye a personas calificadas de todo el espectro político e ideológico.

Esto queda en evidencia al observar la gama de partidos políticos en los que sus integrantes compitieron antes y/o después de la era Paniagua. Cabe destacar al Apra, Somos Perú, Solidaridad Nacional, Fredemo, Acción Popular, Izquierda Unida, entre otros.

Incluso se convocó a una figura del fujimorismo de los noventas, Ludwig Meier Cornejo, quien fue titular de Pesquería durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori y estuvo en la lista parlamentaria de Cambio 90.

Sin duda el reto se presenta mucho mayor para el presidente Vizcarra, puesto que carga con los pasivos del Ejecutivo ppkausa. Además, la tensión y constante confrontación entre las fuerzas políticas en el Parlamento no ayudan. Si algo queda claro ahora es que el Perú no necesita un gabinete de lujo, sino uno de verdad.

CIFRAS



- 10 de los 15 ministros que fueron parte del gabinete de Valentín Paniagua no registran afiliación a un partido político, según Infogob.