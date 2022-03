El exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco aseguró que no está huyendo de la justicia y que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público en las diversas investigaciones que afronta.

En diálogo con RPP Radio, aseguró que se están violando sus derechos al no entregársele la carpeta fiscal para preparar su defensa. También dijo que explicó la procedencia de los 20 mil dólares hallados en un baño de Palacio de Gobierno.

“Yo no estoy huyendo de la justicia, desde que comenzaron los procesos para mi persona y el Gobierno he estado apto a colaborar con la Fiscalía. Si la fiscalía me dice que vaya ahorita, voy ahorita”, expresó.

“Lamentablemente, estoy siendo atacado por todos lados, hasta los fiscales están en mi contra, ni siquiera me han dado la carpeta. ¿Cómo voy a poder hacer mi defensa? Están violando mis derechos (…) Yo ya hice una declaración jurada explicando la procedencia de los 20 mil dólares. Más no puedo decir porque eso ya está en la Fiscalía”, añadió.

Caso Zamir Villaverde

Tras calificar el caso como “una novela”, Bruno Pacheco afirmó que conoció al empresario Zamir Villaverde durante la campaña electoral del presidente Pedro Castillo, pero negó cualquier vínculo tras los comicios.

“Todo esto es una novela, al señor Zamir Villaverde lo he conocido y he compartido con él en la campaña, cuando el señor acompañaba, nada más. Luego de ello no he tenido ninguna relación, no lo conozco de un trabajo dentro del Estado no he tenido ninguna conversación con él respecto a nada”, acotó.

El exfuncionario reiteró que está dispuesto a colaborar con la justicia a fin de llegar a la verdad y calificó como “un atentado” contra su vida y su familia que se hayan congelado sus cuentas bancarias.

“Voy a ser colaborador con la justicia. No sé cuál es la diferencia que haya. Creo que decir la verdad es lo más importante para la justicia, llegar a los hechos objetivos y veraces es lo más ideal que debería ser. Estoy sinceramente comprometido a que esto se pueda lograr”, subrayó.

“En mi momento diré la verdad y sinceramente quiénes son los están atentando contra mi vida. El hecho de que me congelen mis cuentas bancarias es un atentado contra mi vida y mi familia”, agregó.

Ahora dice que recibe amenazas

Finalmente, Bruno Pacheco reveló que viene recibiendo amenazas a través de mensajes y llamadas telefónicas. También dijo que no tiene miedo de ir a prisión y enfatizó que no ha cometido ningún acto de corrupción.

“He recibido tipos de amenazas. He tenido amenazas de grupos, han venido a destruir cosas de mi domicilio. Han hecho amenazas a través de mensajes, llamadas. Son amenazas psicosociales que cada día se dan”, sentenció.

