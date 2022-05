El exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco volvió a reaparecer en una audiencia judicial desde la clandestinidad, en la que se evaluó su apelación a los 36 meses de prisión preventiva en su contra por el Caso Tarata.

El exfuncionario volvió a negar las acusaciones en su contra y reiteró que tiene arraigo domiciliario. También confirmó que permanecerá en la clandestinidad amparado en su derecho constitucional a la libertad.

“No me encuentro a derecho por la única razón que estoy ejerciendo el derecho, como dice la Constitución, a la vida y a la libertad. Tengo amenazas contra mi vida y sinceramente no sé por qué la Fiscalía, de alguna manera, me ha dado una prisión preventiva contra mí, cuando he sido la primera persona que me he acercado al despacho de la fiscal Zecenarro a ponerme a disposición”, expresó.

“El hecho de que haya guardado el derecho al silencio no quiere decir que estoy obstaculizando las investigaciones”, añadió a través de una llamada telefónica a su abogada.

Pacheco Castillo también negó cualquier vínculo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mucho menos integrar una supuesta mafia liderada por el presidente Pedro Castillo, tal como afirmó la empresaria Karelim López.

“Me siento muy sorprendido, señor juez, que me hayan involucrado en este tema del Puente Tarata, yo he sido secretario general, no tengo nada que ver con el Ministerio de Transportes”, subrayó.

Finalmente, Bruno Pacheco sostuvo que sí conoce a Zamir Villaverde, involucrado en el caso, ya que tuvo contacto con él en algunas ocasiones durante la campaña presidencial de Castillo Terrones y en la visita que realizó el empresario a Palacio de Gobierno.

Cabe indicar que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima analizó también los recursos de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, ambos sobrinos del presidente Pedro Castillo.

