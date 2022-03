El exsecretario general del despacho de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, dijo que ha pedido acceso a la carpeta fiscal antes de presentarse a declarar por el caso de lavado de activos en el cual está implicado y por el que Karelim López busca acogerse a la colaboración eficaz.

“He concurrido a todas las citaciones que se me han hecho. He solicitado se me permita el acceso a la carpeta fiscal previamente para poder concurrir a la citación fiscal. Pero para los enemigos del gobierno no importan los derechos, salvo los de ellos”, escribió en redes sociales este miércoles.

Bruno Pacheco no se presentó por segunda vez consecutiva a una citación hecha por la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, para que pueda confirmar o rechazar los dichos de Karelim López en su testimonio como aspirante a colaboración eficaz.

He concurrido a todas las citaciones que se me han hecho. He solicitado se me permita el acceso a la carpeta fiscal previamente para poder concurrir a la citación fiscal. Pero para los enemigos del gobierno no importan los derechos, salvo los de ellos. @FiscaliaPeru @congresoperu — Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) March 23, 2022

“La Fiscalía no ha cumplido hasta la fecha con entregar la carpeta fiscal que había sido requerida; entonces, ¿de qué se le puede asesorar a mi defendido si no sabe de qué se le acusa o los cargos por los cuales debe responder? Ese es el motivo por el cual mi defendido a la fecha no ha acudido y se está pidiendo de manera oportuna la reprogramación”, respondió el abogado de Pacheco, José Núñez, a La República.

Cabe recordar que, antes de la primera citación a la cual no acudió, Bruno Pacheco dijo en redes sociales que estaba dispuesto a colaborar con la justicia.

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vincula, tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente, lo diré; pero eso será ante un juez o ante un fiscal”, señaló en un video el 12 de marzo.

