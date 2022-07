El subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho , acudió este martes al Ministerio Público para ponerse a derecho y dijo que colaborará con las investigaciones por la fuga de Bruno Pacheco.

En declaraciones a los periodistas, indicó que no tiene ningún vínculo con el exsecretario del Despacho Presidencial, que se entregó a las autoridades el último lunes 25, y dijo que está dispuesto a acudir a las citaciones de la fiscal Marita Barreto.

“No tengo ningún vínculo, ninguna relación, ningún miedo a que se haga alguna investigación, es por eso que estoy acá. Yo asumo el 26 de noviembre hasta la actualidad y no hay un acto de corrupción desde esa fecha que se esté investigando”, expresó.

“No soy amigo del señor Pacheco. Acá hemos venido a apersonarnos y no hay ninguna investigación. Cuando me citen o me desee citar la fiscal Barreto o cualquier fiscal, estoy dispuesto a venir”, añadió.

Camacho también negó haber ayudado en la fuga de Bruno Pacheco y dijo que en los próximos días presentará un peritaje contable. Insistió en que no tiene nada que ocultar y que no está pensando en fugarse.

“Me estoy poniendo a derecho, a decirle a la fiscal Barreto, la fiscal de la Nación y al equipo especial que Beder Camacho va estar presente en las fechas y los momentos que me citen. Voy a colaborar con la justicia porque el pueblo peruano necesita conocer la verdad”, subrayó.

Cabe indicar que Beder Camacho llegó hasta la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, acompañado de su abogado. Sin embargo, no fue recibido por la fiscal Marita Barreto.

