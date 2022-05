La abogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, aseguró que el exsecretario general de Palacio de Gobierno, quien está prófugo, aún sigue en el país y recibe apoyo económico por parte de su familia.

“(¿Bruno Pacheco no ha salido del Perú?) No, no ha salido. Es difícil, gracias a Dios tiene a su familia que le está solventando, de alguna u otra manera, sus alimentos y su medicina. Él es una persona que tiene un mal cardiaco. Es difícil la situación”, declaró para Exitosa.

Esto, luego de que el último martes 17 de mayo la Policía Nacional emitiera una alerta internacional de búsqueda y captura contra Pacheco y el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez. Ambos se encuentran prófugos desde marzo tras la orden de prisión preventiva por 24 meses que dictó el Poder Judicial en su contra.

En otro momento, la defensora del exsecretario general de Palacio de Gobierno manifestó que la fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso cumpliría su labor me manera sesgada y no actuaría con independencia.

“La fiscal Luz Taquire en un principio citó a mi patrocinado como testigo. Después, lo citan en declaración indagatoria, pero son disposiciones que nunca hemos recibido. Es decir, nos enviaban la providencia para acudir el mismo día. Se están vulnerando derechos”, sostuvo la colegiada.

Sobre Villaverde

Previamente, la abogada Giuliana Quiñones rechazó las declaraciones sin pruebas que brindó frente a la Comisión de Fiscalización el investigado Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el penal Ancón I. El empresario señaló que Bruno Pacheco habría recibido S/ 2 millones para entregárselos al jefe de Estado por la licitación de biodiesel con Petroperú.

“Yo pienso que debe estar buscando la libertad e inventando situaciones que no son correctas. Por supuesto que está mintiendo, no es correcto que diga que le ha entregado a Bruno Pacheco esa cantidad tan aberrante y que lo hizo para que se lo entregara al señor. Pedro Castillo, no tiene ni asidero, tendría que probar eso” declaró en Canal N el último miércoles.

