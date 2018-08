El ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra, pidió esta noche que su proceso de acusación constitucional "no se politice"; y lamentó, en esa línea, verse inmerso en "un tiroteo en el que no tiene nada qué hacer".

"Yo pido que mi proceso no se politice, yo no tengo nada que hacer en esta guerra de poderes en la fiscalía y en esta intención de mantener o no mantener fiscales, yo ya salí, yo ya cumplí con el país, hice dos años muy sacrificados siendo ministro", sostuvo en diálogo con "Cuarto Poder".

"He cumplido con mi patria y esta es la recompensa: verme en medio de un tiroteo en el que yo no tengo nada qué hacer", añadió.

Como se recuerda, el jueves en la noche, el fiscal de la Nación Pedro Chávarry formalizó este jueves una denuncia constitucional contra Giuffra, debido a los videos y audios que revelarían que ofreció prebendas al parlamentario Moisés Mamani, a cambio de que votaran en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

En esa línea, el exministro aseveró que nunca ofreció ni prometió "absolutamente nada" a Moisés Mamani. Dijo ser, en esa línea, ser víctima de una "trampa" elaborada por dicho legislador.

"No he ofrecido ni he prometido absolutamente nada, he llevado a un congresista a la casa del presidente, se ha hablado exclusivamente de la contaminación del Lago Titicaca y pido al señor Mamani que muestre ese video, me pregunto, si la gente de Fuerza Popular sabe sobre la manipulación de los audios que en algún momento se dio", señaló.

"Esto es claramente un montaje y la preparación de una trampa del señor Mamani con unos diálogos ciertamente comprometedores a los cuales yo no accedo", añadió.

En otro momento de la entrevista, Bruno Giuffra le pidió disculpas al país y a su familia por "la utilización de estas infelices frases que se prestan a una malinterpretación y más aún fuera de contexto suenan realmente muy feas".

"Han sido meses muy difíciles, luchar contra esta figura que mediáticamente ha sido sumamente agresiva", confesó.