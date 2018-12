El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) señaló que hay algunos puntos en el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra con los que está de acuerdo, pero que eso no libra al Gobierno de una crítica por lo que llamó "falta de acción ejecutiva".

"Por el lado de la acción del Ejecutivo sigue habiendo un déficit y que ( Martín Vizcarra ) haya dado un mensaje a la Nación tipo 28 de julio no cambia la realidad. Si me preguntas el nombre de 8 ministros, no llego a 5 o 6; no me acuerdo porque no los veo", indicó en declaraciones a Radio Santa Rosa.

En ese sentido, Carlos Bruce consideró que el resultado del referéndum del 9 de diciembre, en el que ganaron las opciones respaldadas por Martín Vizcarra , no fue una victoria del presidente de la República.

"La gente no ha votado por él. Votó por los planteamientos que hizo. (...) Le falta más acción ejecutiva a su Gobierno", reiteró.

El congresista de la bancada PpK, sin embargo, destacó que el jefe de Estado ha logrado tomar acciones para confrontar a la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular y al Apra.

" Martín Vizcarra ha sido muy hábil en equilibrar la balanza. Ha logrado pararlos, arrinconarlos, sin lo cual era imposible gobernar", comentó.

Reorganización de fuerzas

Carlos Bruce señaló que la ausencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha generado problemas en la bancada mayoritaria de oposición, lo que terminará deviniendo en una reorganización de las fuerzas políticas en el Congreso.

"Las cosas no se van a quedar así de ninguna manera. La presión está fuerte con la ausencia de la lideresa en el día a día. (...) La actitud de Daniel Salaverry es un síntoma de esto. Un presidente del Congreso fujimorista que trata de apartarse un poco de su bancada. Es un indicio de lo que podría ocurrir", concluyó.