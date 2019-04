Bruce: "Hemos tomado nota de las inquietudes para afinar la acción del gobierno"

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, dijo hoy sentirse satisfecho con el voto de confianza que obtuvo el gabinete que integra y que encabeza Salvador del Solar, quien acudió al Congreso ayer para solicitar el voto de confianza.

El gabinete de ministros estuvo presente en el debate que duró más de 15 horas y que terminó recién a la 1 a.m. del viernes con 47 votos a favor, 27 en contra y 21 abstenciones de otorgar la confianza al equipo encabezado por Salvador del Solar.

"Ayer ha sido una sesión muy enriquecedora. Hemos recibido opiniones de todas las bancadas, todos los sectores, respecto a la política general de gobierno", comentó Bruce en declaraciones a RPP.

"Hemos salido muy complacidos de tener el voto de confianza y hemos tomado nota de todas las inquietudes y observaciones para afinar la acción de Gobierno", añadió.

Carlos Bruce, ministro y también congresista de Peruanos por el Kambio, consideró que ya con el voto de confianza, el gabinete está listo para "trabajar y sacar adelante el país".

"La agenda la tenemos que construir todos. No hay un libreto que queremos imponer al país. Todo lo contrario [...] No hay consenso en muchos temas. Por ejemplo, ayer muchos congresistas no votaron (a favor) porque tienen una posición conservadora [...] El gobierno no tiene esa posición conservadora, sino una de respetar principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Con ese sector hay que conversar. No hay que decir que no he discutido ni pasar por encima de ellos", señaló Bruce.

Sobre temas específicos de su sector, el ministro de Vivienda aseguró que se han logrado trabajos importantes en la reconstrucción del norte, pero admitió que hay retrasos que están buscando subsanar desde que asumió el puesto hace semanas.

"Hay cosas que necesitan atención para poder ir destrabando y hacer las obras que se requieren, pero no es poca cosa lo que se ha hecho", destacó para luego comentar avances en la construcción de viviendas y habilitación de vías afectadas por el fenómeno de El Niño costero.