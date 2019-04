Bruce sobre detención de PPK: "Es una medida absolutamente desmesurada"

El ministro de Construcción, Vivienda y Saneamiento, Carlos Bruce , consideró que la detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es "una medida absolutamente desmesurada".

"En mi opinión es una medida absolutamente desmesurada. No había necesidad de recurrir a eso, a él ya le habían allanado su casa, ha estado asistiendo puntualmente a todas las citaciones que le ha hecho la justicia, no hay peligro de fuga, él tiene impedimento de salida del país, él se ha quedado en su casa todo este tiempo así que yo no lo veo necesario", sostuvo en diálogo con Canal N.

"¿Qué investigación tiene que hacer el fiscal que requiere que el señor Kuczynski esté detenido? Ya allanaron su casa, esa gestión ya se hizo, entonces cuál es la necesidad de tener que privarle a alguien de su libertad, sobre todo cuando todavía no hay una denuncia judicial firme que sustente esa necesidad", cuestionó.

El también parlamentario de Peruanos por el Kambio consideró "una locura" que se indique que el Gobierno estaría detrás de la medida de detención preliminar contra Kuczynski Godard y aseveró que el Ejecutivo debe acatar las disposiciones del Poder Judicial.

"No hay ningún interés por parte del Gobierno para hacer esto. Muchos de los que hemos hecho campaña por PPK hemos lamentado esto que está ocurriendo, no estamos contentos con esto. Tenemos que acatar y respetar. El Gobierno no está para nada detrás de esto, eso es una locura", señaló Bruce.

Este miércoles, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.

La medida también está dirigida contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. Además, la resolución judicial aprueba los procesos de allanamiento e incautación de los respectivos inmuebles de las personas detenidas, así como la oficina del ex presidente.

Ley de 'desalojo notarial express'

Carlos Bruce también destacó que el Pleno del Congreso aprobara este miércoles la ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial, más conocida como 'desalojo notarial express'.

"Con esta ley, si uno ha firmado un contrato de alquiler que tenga una clausula en la que ambas partes de acogen al desalojo notarial, si la persona dejó de pagar, uno va al notario y le dice que no le está pagando. Entonces el notario recibe el contrato y notifica al inquilino que le están reclamando el pago. Si no contesta en 5 días libra la orden de desalojo", comentó.

Puntualizó que el proceso para desalojar a un inquilino moroso demorará entre 20 a 30 días, en lugar de los 2 años en promedio que suele tomar en los fueros judiciales.

"Con este sistema de desalojo sí va a ser atractivo para los inversionistas construir edificios para alquiler y de esa manera ayudar a las personas que no tienen una vivienda propia que puedan alquilar a precios razonables buenos edificios donde pueden tener un hogar", agregó Bruce.