Bruce: Denuncia de fiscal Chávarry a Bruno Giuffra es un "mamarracho"

El congresista de Peruanos por el Kambio Carlos Bruce cuestionó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la denuncia que presentó ante la presidencia del Parlamento contra el exministro Bruno Giuffra por haber estado implicado en la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En opinión del parlamentario, la acusación tiene defectos para sustentar los delitos que le imputan a Giuffra: cohecho activo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado.

"Espero que las demás bancadas en el Congreso vean que esta acusación que ha hecho el fiscal ( Pedro Chávarry) es un mamarracho. No concluye nada, no dice el nombre de la obra que le habrían ofrecido a (Moíses) Mamani, no dice la comisión que habría de por medio", señaló el legislador a la prensa.

Añadió que una acusación constitucional "no se hace así", en base a suposiciones hechas por lo que se puede escuchar en los audios que grabó el representante por Puno de Fuerza Popular.

También consideró que Fuerza Popular ya tiene lista su posición con respecto a la denuncia de Bruno Giuffra, la cual también dijo que fue hecha en coordinación con el fiscal de la Nación horas después del pronunciamiento de Keiko Fujimori a través de las redes sociales.

"La mayoría ya sabe lo que va a hacer Fuerza Popular. Están afilando los cuchillos para hacer picadillo de Bruno Giuffra", manifestó.

Carlos Bruce comentó, en otro momento, que el fiscal de la Nación debió haber renunciado "por dignidad" para salvaguardar la imagen del Ministerio Público.

"Si él tuviera un poco de sangre en la cara daría un paso al costado. Por dignidad. No digo que sea corrupto o que al renunciar reconozca que delinquió, sino para salvar a su institución y la gente recupere la confianza en la Fiscalía", concluyó.