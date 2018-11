Bruce cuestiona celeridad de Pedro Chávarry en investigación por presunta compra de votos

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce , c uestionó que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , haya presentado una acusación constitucional que lo imputa, tanto a él como a otros parlamentarios, por la presunta compra de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczysnki en solo un mes y medio.

"Es grave porque el fiscal de la Nación ( Pedro Chávarry ) anuncia que hará una investigación compleja y que le va a tomar ocho meses. De pronto, al mes y medio, cierra y envía la acusación y jamás me permitió dar la oportunidad de dar mi manifestación", señaló.

El miércoles 7 de noviembre, el titular del Ministerio Público presentó ante el Congreso una acusación constitucional contra Pedro Pablo Kuczysnki, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y otros parlamentarios y ex funcionarios por la presunta compra de votos para evitar la vacancia presidencial en diciembre del 2017.

"Una fiscal adjunta me envió una notificación y yo contesté '¿quién es usted?' porque a mí me investiga el fiscal de la Nación. Yo rechazo la investigación. Después, Pedro Chávarry dice que le había delegado a ella, pero yo no soy adivino. Al final nunca me permitieron dar mi versión y se ha violado mi derecho a la legítima defensa", añadió Carlos Bruce.

El congresista y ex ministro de Vivienda de PPK negó las acusaciones que Pedro Chávarry incluyó en su denuncia por el presunto delito de cohecho activo por presuntamente haberle ofrecido obras a la parlamentaria no agrupada Marita Herrera para conseguir su voto contra la vacancia.

"Las 19 obras de Amazonas (región de Marita Herrera) según el reporte de invierte.pe [...] empezaron dos años antes de que fuera ministro de Estado, dos años antes que la congresista fuera siquiera elegida. ¿Cómo me puede acusar el fiscal de la Nación cuando estas obras no fueron asignadas en el 2016? ¿Acaso en la fiscalía no tienen computadora ni saben ingresar a invierte.pe para averiguar cuándo asignaron las obras?", cuestionó.

La denuncia contra Carlos Bruce y otros parlamentarios ya fue aceptada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por César Segura, de Fuerza Popular.