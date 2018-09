Carlos Bruce al fiscal Chávarry: "Es un delito usar su cargo para venganzas políticas"

El legislador Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio (PpK), dijo que existe una "coincidencia bien extraña" en la investigación preliminar que abrió el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en su contra por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

"El congresista Juan Sheput, como miembro de la Subcomision de Acusaciones Constitucionales, presentó ayer un informe recomendando la destitución e inhabilitación del señor Chávarry, y horas después, coincidentemente, este abre investigación preliminar a miembros de PpK", declaró a Perú21.

Para el parlamentario, el documento "se hizo de manera tan apresurada" que se le atribuye haber viajado a la región Tumbes, acompañando al ex presidente PPK, cuando no fue así.

"A mí se me investiga por haber viajado a Tumbes con un grupo de congresistas cuando yo jamás he pisado Tumbes mientras fui ministro. Me parece muy bien que investiguen lo que quieran, pero muy mal que usen la Fiscalía con fines políticos", argumentó.

¿Qué dice el texto elaborado por el Ministerio Público? Que el oficialista, en su condición de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, participó de dicho viaje, para inaugurar una obra pública, en compañía de los legisladores autodenominados 'Avengers'.

Más trempano, en Canal N, Bruce calificó de "delito" el accionar de Chávarry. "Yo aquí le digo al fiscal de la Nación, que también es un delito usar su cargo para venganzas políticas. Esto se llama usar su cargo con finalidades políticas y para defenderse de acusasiones que él está teniendo. Lo que está haciendo el fiscal de la Nación, lo hizo Blanca Nélida Colán y ella terminó presa", comentó.