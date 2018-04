Bruce asegura que "no hay pugna dentro de PpK"

El congresista Carlos Bruce aseguró que no existe ninguna puga dentro Peruanos por el Kambio (PpK).

"Yo no he visto a miembros de mi bancada peleando públicamente, eso se llama pugna (...) Hay diferentes puntos de vista porque no todos somos robots", aseguró.

Asimismo, indicó que él se encuentra más relajado ahora que tendrá que dedicarse solo a su labor como congresista, la cual antes compartía con su rol como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"A mí no me inquieta nada, yo estoy feliz de la vida. Estoy relajado, ya no tengo que trabajar tanto, otra vez regreso al Congreso que es un trabajo más lento que el de ministro", afirmó.

Carlos Bruce afirmó que verán cuál será el accionar del gobierno de Martín Vizcarra y en base a eso tomarán una decisión, pero aseguró que "por ahora le damos el beneficio de la duda".

En tanto, el vocero alterno de PpK, Juan Sheput, aseguró que la bancada tiene la misma postura que Mercedes Aráoz, en cuanto a que se debe mantener el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Sheput aseguró que él no está pensando abandonar PpK, y que "pasar a la oposición no significa dejar" su bancada.

"Todo el mundo está enamorado, todo el mundo perdona los pecados, yo soy absolutamente objetivo y digo las cosas que no me gustan", comentó.