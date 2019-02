Bruce afirma que no sería responsable dejar al presidente Vizcarra sin bancada oficialista

El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) aseguró que la mayoría de los integrantes de su bancada parlamentaria está a favor de apoyar la gestión del presidente Martín Vizcarra. En ese sentido, agregó que si el partido político Peruanos por el Kambio mantiene esa línea, podrían seguir coordinando con ellos.

“Si el partido (Peruanos por el Kambio) tiene la misma línea política que tiene la bancada y la mayoría de la bancada estamos de acuerdo con apoyar el gobierno del presidente Martín Vizcarra, entonces se abre una cantidad de posibilidades de interrelación, coordinación, de compartir nombres y todo lo demás”, afirmó en declaraciones a RPP.

Sin embargo, Carlos Bruce aclaró que si el partido Peruanos por el Kambio quiere cambiar su línea política y volverse opositor de Martín Vizcarra , los integrantes del bloque “no se ven obligados” a asumir esa posición.

“Si el partido toma una posición crítica con respecto al gobierno del presidente, que no coincide con la posición de la bancada, ahí sí tenemos un problema porque los congresistas no tenemos mandato imperativo, así que el partido no nos puede mandar cambiar la línea política; la bancada tiene su propia línea”, sostuvo.

Carlos Bruce añadió que sería irresponsable que el presidente de la República se quede sin una bancada oficialista y destacó que para él no representa una incomodidad que haya más bancadas que apoyen la gestión del gobierno.

“Que el presidente se quede sin bancada, eso no es responsable. Personalmente yo no tengo ningún inconveniente en que haya otras bancadas que también apoyen al gobierno. Si son tres, cuatro o cinco bancadas oficialistas, mejor. Somos más votos, somos más gente apoyando el carro en el mismo sentido”, refirió.

Cabe recordar que la bancada parlamentaria de Peruanos por el Kambio mantiene a once integrantes tras la renuncia de varios congresistas, entre ellos Salvador Heresi, quien sigue siendo secretario general del partido político.

Esto ha generado una polémica dentro del Congreso, ya que se ha frustrado la intención de Salvador Heresi de integrar una nueva bancada, Acción Republicana, debido a su militancia dentro de partido político de Peruanos por el Kambio.

A esto se suman los cuestionamientos que hizo Heresi contra la gestión de Martín Vizcarra por considerar que su gobierno está actuando sin respetar el plan de gobierno de su agrupación política, por lo que el partido político podría evaluar dejar de respaldar al Ejecutivo. "(Se vería) un necesario deslinde de un gobierno al cual le deseamos lo mejor, pero no consideramos que encarne siquiera el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio", declaró en una entrevista a Canal N.