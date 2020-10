Por Óscar Quispe y Carlos Viguria

En el Ministerio Público hay tensión después de que la fiscal de la Nación decidiera quién se encargará de la investigación al presidente Martín Vizcarra por las presuntas coimas a cambio de la concesión de la obra Lomas de Ilo de Moquegua en 2014. Zoraida Ávalos negó el pedido de ampliación de competencia al equipo Lava Jato para encargarse de este caso y otros que comprometen al mandatario.

El viernes último, Ávalos dispuso que la pesquisa a Vizcarra sea asumida por la Fiscalía Anticorrupción y la carpeta recayó en el fiscal Elmer Chirre, ajeno al caso Club de la Construcción. “Si bien el equipo especial ha obtenido buenos resultados, la Fiscalía tiene fueros competenciales previamente establecidos”, le precisó Ávalos a Rafael Vela.

Antes de que Ávalos emitiera este pronunciamiento, se registró un incidente entre los coordinadores Lava Jato (Rafael Vela) y Anticorrupción (Omar Tello). Este último solicitó, a inicios de semana, que Vela entregara las copias certificadas de las principales piezas procesales. Empero, el pedido no fue atendido porque aún no se había decidido la competencia.

Fuentes del equipo especial señalaron a Perú21 que el fiscal especial Germán Juárez, a cargo del caso Club de la Construcción, cuenta con las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces sobre el pago ilícito a Vizcarra, y no entregará ninguna información. “Si quieren generar algún conflicto de competencia, están en su derecho. Esto no lo resuelve la fiscal de la Nación, sino una Fiscalía Suprema si hay discrepancias entre los coordinadores”, dijo la fuente.

El exprocurador anticorrupción César Azabache advirtió a Perú21 que el comunicado de Ávalos genera confusión porque se puede interpretar que Juárez ha perdido competencia, pero no es así. “Vizcarra no será investigado hasta julio del próximo año y la pesquisa de Juárez es de un proceso de colaboración eficaz que seguirá a su cargo por ser del Club de la Construcción”, precisó.

Este diario pudo conocer que los aspirantes a colaboración eficaz solo declararán ante Juárez y no con Chirre. Pero el abogado penalista Armando Sánchez Málaga advirtió que esta situación no puede darse porque las garantías son dadas por la institución y no dependen de cada fiscal.

El fiscal supraprovincial anticorrupción, Elmer Chirre, no conoce el caso Club de la Construcción, pero en su especialidad se le reconoce por ser drástico y severo con sus carpetas.

Chirre logró la primera condena por el caso Odebrecht contra el exgobernador de Áncash, César Álvarez.

