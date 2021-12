Si alguien tenía que salir a defender a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos de las críticas por su nula capacidad de reacción en el caso del despacho presidencial clandestino, el llamado era Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción.

Ayer, aseguró que las reuniones que sostuvo el presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea en Breña no tienen “sospechas o indicios de actos irregulares” por lo que no se iniciaría indagación al respecto.

“La Fiscalía, dentro de lo que compete a los órganos fiscales, no han establecido un indicio de algún tipo de delito (...) los fiscales que se encontraban de turno no han iniciado porque no hay sospecha directa de ello”, declaró a la prensa muy temprano por la mañana.

Como se recuerda, un informe periodístico evidenció que el presidente despachó desde Breña a donde llegaron el ministro de Defensa Juan Carrasco, congresistas de Perú Libre, un funcionario de Essalud y afortunados negociantes. Ninguna de las reuniones se informó en el portal de Transparencia como corresponde.

SE DEBE INVESTIGAR

La exfiscal de la Nación y congresista de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz, criticó las declaraciones de Omar Tello pues considera que sí existe material para indagar e, incluso, pudo existir “situaciones que tengan contenido penal”. “No sé cómo puede un fiscal decir eso cuando existe un video. De plano está cerrando algo que nunca empezó o que no se quiere investigar. No quiero pensar que haya alguna intención dolosa y omisión en los deberes funcionales”, explicó a Perú21.

En esa línea, acotó que “nada de lo tratado en esas reuniones fue transparente” y, por ello, debe investigarse para conocer qué es lo que ocurre “porque pudo darse situaciones de contenido penal. “Puede ser que mañana se comprueben tráficos de influencias o si se obligó a alguien a hacer algo en contra de sus deberes. Debería investigarse”, sostuvo.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que el fiscal sienta un precedente negativo pues está equivocado al no considerar los indicios que son “un proceso desde donde se infiere que hay algo irregular y por eso se indaga” y, por eso, debe evitar adelantar opinión “porque vincula a la institución y al estado de derecho”.

Por su parte, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, consideró que Tello “no puede partir desde una visión ingenua y decir que estos hechos son neutrales. Es un problema que marca la actitud negligente y pasiva de la Fiscalía”.

La singular actitud del fiscal Tello no sorprende. En el caso Los Dinámicos del Centro también demostró una pasiva reacción.

SABIA QUÉ

La comisión que investiga presuntas irregularidades en la compra y adquisición de bienes y servicios de Essalud citó al sobrinísimo del presidente Castillo, Fray Vásquez, para que informe sobre la reunión donde participó un funcionario de esa entidad.

La Contraloría informó que las reuniones en Breña pueden afectar la transparencia de la función pública.